Assassin’s Creed Rift: avrà Baghdad come ambientazione?

Il nuovo titolo della saga di Ubisoft, Assassin’s Creed Rift, secondo alcune indiscrezioni avrà come ambientazione Baghdad. Approfondiamo insieme la questione

Dalle voci che si sono rincorse nell’ultimo periodo sembrava che l’ambientazione del prossimo titolo di una delle saghe più famose di Ubisoft, Assassin’s Creed Rift, dovesse essere quella azteca. Si sa che ogni qual volta la software house francese è in lavorazione su un nuovo titolo della saga degli assassini, partono rumors e leak come se piovessero, infatti recentemente lo YouTuber ACG aveva affermato che il prossimo capitolo avrebbe dovuto avere un’ambientazione azteca, ipotesi che è stata prontamente smentita dal giornalista di Bloomberg, Jason Schreier.

Schreier sull’ambientazione di Assassin’s Creed Rift

Secondo il giornalista statunitense, l’ambientazione di Assassin’s Creed Rift non sarà quella azteca, ma avrà come sfondo la città di Baghdad, confermato da lui anche su Reddit alle varie domande che i fan gli hanno posto sul tema. Inoltre sempre Schreier afferma che il titolo avrà come protagonista Basim di Valhalla e non sarà sviluppato sulla falsariga degli ultimi tre capitoli di Assassin’s Creed. Il nuovo gioco di Ubisoft, sempre secondo il giornalista, virerà dalla strada dell’immenso GDR open world, per concentrarsi su un’esperienza molto più incentrata sulla furtività e con una mappa più ridotta rispetto ai predecessori.

Oltre a Rift, Ubisoft sta lavorando anche ad Assassin’s Creed Infinity, che al lancio dovrebbe contenere più esperienze, e sempre secondo Schreier non c’è traccia di mondo azteco come cornice dell’opera. In fase di sviluppo c’è anche un gioco di Assassin’s Creed incentrato sulla realtà virtuale, probabilmente il titolo sarà Nexus, e facendo fede alle recenti indiscrezioni sul titolo che dovrebbe vedere protagonisti di episodi passati, non troveremo nessuna traccia di azteco neanche qui. Per fare chiarezza su tutte queste conferme e smentite, dovremo aspettare il 10 di settembre quando andrà in scena l’Ubisoft Forward Showcase, visto che proprio la software house ha confermato che a settembre avrebbe dato notizie in merito alla saga.

Non vi resta che restare con noi su tuttoteK per restare aggiornati sull'argomento