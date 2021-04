PC Gaming Show 2021 confermato per Giugno

Il PC Gaming Show, evento dedicato alle produzioni rivolte ai personal computer, tornerà in formato digitale il prossimo Giugno

Assieme all’E3, che farà il suo ritorno quest’anno con un evento interamente digitale, anche il PC Gaming Show 2021 si appresta a tornare alla ribalta. Il via è fissato per il prossimo 13 di Giugno, con un doppio appuntamento che comprenderà anche il Future Game Show di GamesRadar. Entrambi gli eventi ospiteranno sul palco sia produzioni maggiori che progetti decisamente più piccoli, ed ovviamente il tutto sarà trasmesso in streaming.

PC Gaming Show 2021: appuntamento al 13 di Giugno

Il PC Gaming Show è da sempre una vetrina per tutti i più grandi annunci legati alle produzioni ludiche rivolte ai personal computer e, solo per fare qualche esempio, l’anno scorso è servito ad annunciare Twin Mirror, Mafia: Definitive Edition e Torchlight 3, che sono comparsi assieme alla conferma dell’arrivo su Steam del pluriacclamato Persona 4 Golden. Proprio per questo motivo c’è molta curiosità attorno a quanto verrà mostrato nell’edizione 2021.

Per quanto riguarda l’E3, invece, l’appuntamento rimane per i giorni compresi tra il 12 ed il 15 Giugno, con Microsoft, Take Two Interactive, Ubisoft, Capcom, Konami, Koch Media, Nintendo e Warner Bros. Interactive Entertainment che hanno confermato la partecipazione. Alcuni rumor, a tal proposito, vedono Microsoft e Bethesda protagonisti dello stesso streaming, seppur con una separazione tra le due compagnie.

Cosa vi aspettate da questi appuntamenti?