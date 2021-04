Miitopia: un nuovo trailer mostra come condividere i Mii!

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha divulgato un nuovo trailer per l’eccentrico Miitopia che mostra come condividere i Mii e molto altro

Nintendo Switch è una fioriera per le nuove IP e le esclusive targate Nintendo. Da The Legend of Zelda, a Super Smash Bros, passando per Super Mario, le proprietà intellettuali della casa di Tokyo sono innumerevoli e dal valore intrinseco altissimo. Annunciato durante il direct di febbraio 2021, Miitopia è un nuovo eccentrico titolo dedicato agli avatar esclusivi di Nintendo. In questo bizzarro videogioco potrete intraprendere un’esilarante avventura personalizzabile, reclutando i vostri amici, familiari o chiunque vi venga in mente per abbattere il Duca del Male che ruba le facce degli abitanti.

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha divulgato un nuovo trailer che mostra alcune importanti funzionalità di Miitopia. Nel titolo, disponibile dal 21 maggio 2021, saranno disponibili molte funzionalità di personalizzazione. Potrete inoltre condividere i Mii tramite un codice d’accesso, in modo che possano essere utilizzati per popolare un altro gioco Miitopia, anche in ruoli diversi. I Mii saranno anche fortemente personalizzabili, sia per aspetto sia per personalità, cosa che andrà ad interferire con l’incedere delle battaglie. Vi lasciamo al trailer.

Miitopia vi permetterà di condividere i Mii con i vostri amici: gustatevi il nuovo trailer!

Combattere non è l’unica cosa che farete in Miitopia. Potrete rilassarvi alla locanda, dopo aver sconfitto i terribili nemici, sia per recuperare le forze sia per coltivare i legami tra i vari Mii. Esistono anche diversi luoghi ricreativi da esplorare insieme per approfondire le amicizie che si andranno via via creando. Dal caffè, al cinema, alle escursioni a moltre altre attività secondarie che scopriremo man mano.

Il nuovo trailer di Miitopia ha introdotto comunque molte novità per il titolo, a partire dalla possibilità di condividere i Mii, anche se Nintendo ha sottolineato che ovviamente servirà una connessione ad internet. Che cosa ne pensate di questa nuova IP? Siete curiosi di provarla? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!