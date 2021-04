Oddworld Collection: annunciata la data d’uscita per Switch

Il ritorno della storica a storica saga è stato annunciato per Switch: vediamo insieme la data d’uscita di Oddworld Collection

Oddworld è oggi ricordato come una delle saghe storiche del mondo dei videogiochi. Il primo capitolo, Abe’s Oddysee, uscito originariamente nel 1997, segnò l’inizio di una saga ancora oggi apprezzatissima dai fan. Non tutti sanno però che inizialmente l’idea era di realizzare una pentalogia, progetto che non venne mai completato del tutto (i capitoli principali della saga originale ad oggi sono 3). Col rilancio della serie nel 2014, avvenuto grazie al remake del primo capitolo Oddworld: New ‘n’ Tasty!, il progetto della pentalogia è stato riavviato, con il secondo capitolo, Oddworld: Soulstorm, previsto per questo 2021. Alla luce di questa nuova linfa vitale di cui sta godendo la serie, è stato annunciato oggi per Switch Oddworld Collection, insieme alla sua data d’uscita.

Data d’uscita di Oddworld Collection per Switch e cosa contiene

Questa collection sarà una raccolta dei 3 capitoli principali della saga originale: al suo interno vi saranno quindi Oddworld: New ‘n’ Tasty! (che sostituisce la versione originale Abe’s Oddysee), Oddworld: Munch’s Oddysee e Oddworld: Stranger’s Wrath. I 3 giochi erano già presenti nel catalogo di Switch, ma andavano per forza di cose acquistati separatamente: adesso, grazie a questa nuova edizione, i giocatori potranno godere di tutti e tre i titoli ad un prezzo sicuramente conveniente. L’uscita di Oddworld Collection per Switch è prevista per il prossimo 27 maggio. Nel tweet seguente potete vedere l’annuncio fatto da Microids, che si occuperà della pubblicazione.

Oddworld: New‘n’Tasty ?

Oddworld: Munch’s Oddysee ?

Oddworld: Stranger's Wrath ? Don't choose! The 3 games are in the same cartridge. Oddworld: Collection will be available on May 27 for Nintendo Switch. pic.twitter.com/OiMcCJNEfF — Microids (@Microids_off) April 1, 2021

Un annuncio tale quindi rispetta le richieste dei fan, che a gran voce chiedevano un edizione unica che raccogliesse tutti i capitoli principali di Oddworld.