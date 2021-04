Intel i9-11900K: spinto fino a 7 GHz su GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON

Grazie ad un sistema di dissipazione ad azoto liquido e alla scheda madre GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON, un overclocker taiwanese ha spinto il suo Intel i9-11900K fino a 7,31 GHz, battendo tutti i precedenti record e assicurandosi, per ora, il primato mondiale

La scheda madre Z590 AORUS TACHYON di GIGABYTE con il recente processore Intel i9-11900K di 11a generazione e un sistema di raffreddamento ad azoto liquido LN2 per la dissipazione del calore hanno stabilito il nuovo record mondiale di overclock portando la frequenza a 7314 MHz, battendo i precedenti i record mondiali di Super Pi 1M e Super Pi 32M. La qualità dei componenti assieme all’esperienza dell’overclocker taiwanese HiCookie hanno permesso di superare ancora una volta i limiti tecnologici.

La scheda madre GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON è dotata di molte funzioni progettate per overclocker estremi, che promettono agli overclocker risultati estremi con un interfacciamento più semplice, stabilendo la qualità della proposte di GIGABYTE nell’overclock sulle schede madri Z590. Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development, commenta:

Con l’assistenza del potere di progettazione ingegneristica e del team di gestione, il team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE è in grado di trasformare quella creatività selvaggia in produzione di massa. La scheda madre GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON è il capolavoro nato da questi concetti innovativi in ​​un periodo di riflessione e dimostra la forte forza di ricerca e sviluppo di GIGABYTE sull’overclock LN2 da record mondiale che ha fatto. Ovviamente, utilizzeremo anche Z590 AORUS TACHYON per creare migliori prestazioni di overclock e non vedo l’ora di vedere che gli overclocker di tutto il mondo possono utilizzare questa scheda madre per battere più record mondiali!

Intel i9-11900K: il top per l’overclock

L’Intel i9-11900K è il top di gamma per la serie Intel Rocket Lake di 11a generazione. Il chip presenta 8 core e 16 thread. Inoltre vedremo in azione 16 MB di cache L3 (2 MB per core) e 4 MB di cache L2 (512 KB per core). La CPU presenterà un boost clock massimo di 5,2 GHz (su un singolo core), mentre la frequenza di boost su tutti i core verrà mantenuta a 4,8 GHz. Non male comunque. Il chip presenta anche Thermal Velocity Boost che dovrebbe fornire un salto di 100 MHz nella frequenza di clock massima. Ciò dovrebbe portare a un boost clock single-core di 5,3 GHz, quando le condizioni lo renderanno possibile. Tuttavia abbiamo un numero inferiore di core rispetto alla precedente generazione, questo perché Cypress Cove di Intel Rocket Lake deriva direttamente da Tiger Laker che offre al massimo 8 core fisici.

La CPU Intel Core i9-11900K presenta un limite di potenza del 1 ° stadio di 125 W come ormai siamo abituati a vedere, mentre il limite di potenza del 2° stadio o PL2 è fissato a 250 W. Questo sarà certamente dovuto alle frequenze di clock molto elevata che le nuove CPU Intel Rocket Lake possono raggiungere, anche se per un periodo limitato di tempo.

GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON: il top per l’overclock pt. 2

GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON è stato progettata per battere il record mondiale. Il team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE ha dedicato molte risorse per rendere questa scheda madre più in linea con le esigenze degli utenti. Z590 AORUS TACHYON adotta 12 + 1 alimentazione a fasi dirette, che ciascuna di esse può contenere fino a 100 Ampere con il design degli stadi di potenza DrMOS per fornire una gestione completa dell’alimentazione. L’area VRM implementa una matrice di condensatori al tantalio completa, che consente una temperatura complessiva inferiore e un overclock più stabile. Inoltre, l’ultima soluzione Reactive Armor utilizza un dissipatore di calore metallico monopezzo integrato per fornire una gamma di dissipazione del calore più ampia del MOSFET, mentre le alette multiple e la superficie scanalata forniscono un’area di dissipazione due volte maggiore rispetto al design tradizionale che migliora notevolmente la convenzione e la conduzione del calore consentendo un maggiore passaggio del flusso d’aria attraverso il dissipatore di calore.

Inoltre, il PCB da 2 Oz della zona CPU e l’esclusivo routing della memoria 2DIMM Daisy Chain con un design anti-interferenza soddisfa gli utenti con maggiore flessibilità sulla configurazione e sulle prestazioni della memoria. I circuiti di memoria sono incorporati negli strati di terra del PCB mentre lo strato esterno in metallo del PCB riduce le interferenze elettromagnetiche in modo che gli utenti possano godere di prestazioni RAM di overclocking più stabili e ad alta velocità. L’esclusivo kit di overclocking di robusti pulsanti di overclock e funzioni di rilevamento consente agli overclocker di superare i limiti con facilità.

Oltre ai design esclusivi di cui sopra, la scheda madre Z590 AORUS TACHYON è dotata di tutte le caratteristiche note di GIGABYTE e della configurazione avanzata di Intel 2.5Gb Ethernet, WIFI 6E 802.11ax, interfaccia USB 3.2 Gen2x2 TYPE-C e interfaccia di espansione PCIe 4.0. Nel frattempo, l’interfaccia BIOS rinnovata con tecnologia Smart Fan 6 visualizza informazioni chiave come velocità di clock, memoria, dispositivi di archiviazione, stati / impostazioni delle ventole, controllo della temperatura e altre importanti informazioni hardware in un modo più intuitivo e facile da usare. L’aggiunta di QFLASH rende molto più semplice per gli utenti aggiornare il proprio BIOS di sistema tramite flash USB senza installare un processore, una memoria e schede VGA.

