Fresco di release, Stellar Blade, nuovo action coreano in esclusiva per PS5, contiene moltissimi accessori per la protagonista e qui vi spiegheremo come sbloccare tutti i costumi

Stellar Blade dopo numerosi anni ed un cambio di nome è stato finalmente rilasciato in esclusiva per Playstation 5. In esso si possono trovare decine di costumi decisamente senza censure con cui abbellire la protagonista. Tuttavia, trovarli non è così facile. Proprio per questo vi veniamo in aiuto tramite questa guida nella quale scoprirete come sbloccare tutti i costumi del nuovo action di Shift Up.

Le basi | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

In Stellar Blade si trovano ben 41 outfit differenti da far indossare alla protagonista. Questi possono essere acquistati presso i veri negozi sparpagliati nella mappa del gioco e finiranno immediatamente all’interno del vostro guardaroba. Altri, invece, sono nascosti all’interno di alcune ceste diffuse nella mappa. Questi non potranno essere indossati immediatamente ma sarà necessario craftarli attraverso l’utilizzo del materiale polimero. Infine alcuni accessori saranno legati alla progressione oppure connessi all’appena introdotto new game plus. Se non volete perdervi in una così grande quantità di possibilità allora leggete con attenzione questa guida dove vi daremo tutte le indicazioni utili.

Parte 1 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Skin suit: si ottiene eliminando il costume equipaggiato ad Eve.

Planet diving suit (7th): equipaggiato immediatamente come outfit iniziale del gioco.

Planet diving suit (7th) V2:si ottiene ad Eidos 7 aprendo la porta sul fondo della stazione della monorotaia all’interno del settore commerciale allagato.

Red passion: si ottiene ad Eidos 7 nel cantiere distruggendo mediante la gru il muro ad essa dirimpetto. La cesta giace nell’area appena creata e si può raggiungere muovendo nuovamente la piattaforma.

Parte 2 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Stargazer suit: disponibile solo per i possessori della deluxe edition. Si trova vicino al terapod sul ponte che conduce a Xion.

Planet diving suit (2nd): si può comprare a Xion da Roxanne per 3 Vitcoins.

Orca exploration suit: si può comprare a Xion da Roxanne per 6 Vitcoins.

Keyhole dress: si può comprare a Xion da Roxanne per 8 Vitcoins.

Parte 3 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Cybernetic dress: si può comprare a Xion da Roxanne per 8 Vitcoins.

Moutan peony: si può comprare a Xion da Roxanne per 10 Vitcoins.

Racer’s high: si trova nella wasteland saltando dal dirupo tra la torre solare e il campo base.

Holiday rabbit: si trova nella wasteland in un sentiero ad est della rimessa di rottami.

Parte 4 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Cyber magician: per ottenere questo outfit bisogna completare il puzzle nel lato nord est della mappa della Wasteland, aprire la cesta sopra la corda e sparare a tutti gli obbiettivi normali ignorando quelli rossi.

Sporty yellow: si ottiene durante la quest secondaria: “Life of the Scavengers”, recandosi nell’area proibita e sconfiggendo un boss.

Daily biker: si può comprare da Lyle per 4 Vitcoins dopo aver completato la missione secondaria “Stolen treasures”.

Black full dress: si può comprare da Lyle per 4 Vitcoins dopo aver completato la missione secondaria “Stolen treasures”.

Parte 5 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Junk Mechanic: si può comprare da Lyle per 4 Vitcoins dopo aver completato la missione secondaria “Stolen treasures”.

Daily denim: si può comprare da Lyle per 4 Vitcoins dopo aver completato la missione secondaria “Stolen treasures”.

Wasteland adventurer: si trova nel settore commerciale allagato di Eidos 7 durante la missione secondaria “Oblivion” al di sotto della corda gialla.

Daily knitted dress: si trova a Matrix 11, nella sezione a destra dell’area iniziale vicino al gruppo di skull gunners. il forziere giace nella carrozza del treno con dentro il pianoforte.

Parte 6 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Daily mascot: si trova a Matrix 11. Per ottenerlo bisogna spingere un Naytiba a scontrarsi contro il muro dell’area che bisogna allagare. L’outfit giacerà oltre il buco nella parete.

Daily force: si trova a Matrix 11 nell’Hideout dopo aver compiuto un salto verso un pontile con una cesta.

Fluffy bear: si trova a Xion dopo aver completato la missione secondaria: “Memories of the doll” per Jett.

Daily sailor: si trova nel grande deserto sulla sommità del palazzo crollato nel lato nord ovest della mappa.

Parte 7 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Cybernetic bondage: si trova nel grande deserto aprendo la cesta nell’oasi a sud ovest della mappa dopo aver ottenuto il codice dal cadavere presso la struttura vicina al muro. Per accedere all’area bisogna saltare sui droni ed usare le corde.

Sky ace: dopo aver portato il negozio di Xion al livello 3, si sblocca completando la missione secondaria “Encounter” per Kaya.

Blue monsoon: si trova nel grande deserto dopo aver sparato al barile vicino all’autobus giallo sull’autostrada segnalata nella missione secondaria “Precious Treasure”.

Black wave: si trova nel grande deserto. Per ottenerlo bisogna scalare l’edificio con la scatola gialla presso il Debris-filled Entryway camp e completare una sezione di platforming. Dopo un doppio salto ed uno scatto in aria il costume vi attenderà in un angolo sul tetto di un palazzo.

Parte 8 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Planet diving suit (3rd): si trova ad Abyss Levoire dopo aver completato la sfida di combattimento nella stanza con i laser.

La vie en rose: si trova nella wasteland dopo aver collezionato le sei preghiere del “Chapter of Trial” per la missione secondaria “Recruit Passcode Specialists”. Diviene disponibile dopo aver inserito i simboli in ordine alfabetico presso il container nel relitto situato nel lato Sudovest della mappa.

Planet diving suit (6th): si trova nell’edificio sommerso all’inizio di Eidos 9, accessibile tramite le corde sospese o mediante l’automobile bruciata.

Punk top: si trova ad Eidos 9 nel lembo di terra situato al di sotto del parcheggio.

Parte 9 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Motivation: si trova ad Eidos 9 sul tetto del primo palazzo su cui atterri dopo aver sorpassato le montagne russe.

Ocean maid: si ottiene dopo aver pescato tutti i pesci e parlato a Cyde presso l’oasi.

Black rose: si trova a Spire 4 nella stanza con i laser presso la stazione spaziale Orca dopo aver disattivato le trappole.

Orca engineer: si trova a Spire 4 dopo il primo scontro con Belial saltando il muro presso il campo base.

Parte 10 | Stellar Blade: come sbloccare tutti i costumi

Photogenic: si trova a Spire 4 nella Prestige Lounge dopo il boss.

Prototype planet diving suit: si compra a Xion da Roxanne per 6 Vitcoins verso la fine del gioco.

Raven suit: si ottiene completando il gioco.

Black pearl: si ottiene collezionando tutte le 49 lattine.

The crew style: si ottiene nel new game plus.

Altri consigli

Così si conclude la nostra guida su come trovare tutti gli outfit in Stellar Blade.