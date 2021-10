Nintendo Switch Online: ecco quale sarà il costo del Pacchetto aggiuntivo

Nelle ultime ore la Grande “N” ha annunciato quale sarà il costo del pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Vediamolo insieme

Nintendo ha confermato che il costo per il suo nuovo livello di abbonamento Switch Online “Expansion Pack” sarà il doppio di quello dell’abbonamento standard. Il livello Expansion Pack, necessario per giocare ai giochi Nintendo 64 e Sega, costerà 39,99 euro per un abbonamento individuale di 12 mesi, mentre un abbonamento familiare il costo salirà a 69,99 euro per 12 mesi. Ciò rappresenta un raddoppio del prezzo rispetto al “livello standard”, che si attesta individualmente sui 19,99 euro o sui 34,99 per un abbonamento familiare. Vediamo tutti gli dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo Switch Online: il costo del Pacchetto aggiuntivo coprirà anche il nuovo DLC di Animal Crossing: New Horizons

Finalmente siamo a conoscenza del costo del Pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, la cifra è in linea con quanto ipotizzato da diversi siti specializzati. Oltre a una nuova selezione di giochi per Nintendo 64 e Sega Genesis / Mega Drive, il livello Expansion Pack includerà anche il DLC a pagamento appena annunciato per Animal Crossing: New Horizons senza costi aggiuntivi.

I giochi di lancio per N64 di Switch Online includono alcune glorie intramontabili della casa di Kyoto: Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi’s Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Tennis, Dr Mario 64, Sin & Punishment e WinBack. Un pacchetto piuttosto ricco per gli amanti del retrogaming, dunque.

Non è tutto: dopo il lancio seguiranno altri giochi per N64 a rincarare la dose: Banjo-Kazooie, Paper Mario, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf e F-Zero X.

La grande “N” ha recentemente confermato che i giochi europei per Nintendo 64 che verranno aggiunti al servizio Nintendo Switch Online includeranno le versioni aggiornate a 60 FPS di ciascun titolo. I controller wireless N64 di Nintendo e Sega Genesis / Mega Drive per Nintendo Switch sono già disponibili per l’acquisto. Per quanto riguarda il fronte hardware, sono iniziati a circolare in rete da diversi giorni nuovi rumor riguardanti un presunto Nintendo Switch 2 che dovrebbe corrispondere, in parte, agli standard del tanto chiacchierato Nintendo Switch PRO, maggiori dettagli qui.

