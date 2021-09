Nintendo Direct settembre 2021: in arrivo i giochi per Nintendo 64 e SEGA Master System con Switch Online

Chiunque possieda una Switch da oggi potrà godersi i vecchi giochi di Nintendo 64, e non solo, stando a quanto annunciato dal recente Nintendo Direct

Se con la Nintendo Direct i fan della Grande N hanno potuto perdere il sonno per una buona ragione, lo stesso si può dire per gli amanti del retrogaming che potranno rigiocare ai giochi del Nintendo 64 sulla propria Switch! Ma andiamo avanti con ordine.

N64 e Sega Master System tra le novità per Switch online annunciate al Nintendo Direct di settembre 2021

Grazie al nuovo piano di abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack sarà possibile godersi nuovamente i giochi del Nintendo 64 ed anche del Sega Mega Drive. Inoltre pare che, dal punto di vista hardware, persino i controller storici del Nintendone e del rivale storico saranno utilizzabili dai giocatori per un’esperienza retrogaming ancora più autentica nonostante verranno “riadattati” in modalità wireless.

Ma di quali giochi si sta parlando nello specifico? Il Nintendone porterà degli autentici cult videoludici come Super Mario 64, Banjo – Kazooie, WinBack, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora’s Mask ed F – Zero X che verranno rivelati a fine ottobre. Perle che hanno portato il 3D a tutto un altro livello e che hanno influenzato intere schiere di titoli successivi.

Per quanto riguarda i titoli del Mega Drive o Sega Genesis per i videogiocatori americani, invece, si tornerà ai classiconi che tanto hanno contraddistinto la guerra delle console con lo SNES. Tra questi vi sono dunque l’immancabile Sonic the Hedgehog, Contra: Hard Corps, Phantasy Star 4 e tanti altri ancora.

Per sapere i prezzi dei controller e gli altri titoli ci sarà dunque da aspettare ancora un po’, ma per ingannare l’attesa che ne direste di recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!