Nintendo espanderà la divisione di sviluppo dei videogiochi

Non ci sono dubbi alcuni sul modo in cui Switch abbia aiutato Nintendo ad ottenere un successo impressionante, sia per quanto riguarda il riscontro del pubblico, sia in termini più brutalmente economici, come dimostrano anche le recenti vendite fatte registrare nel corso dell’ultimo mese. Sarebbe pertanto un peccato se la casa di Kyoto si limitasse semplicemente a sedersi pigramente a contare i denari, ed infatti la compagnia ha confermato l’impegno ad investire parte dei suoi lauti guadagni per espandere la sua divisione di sviluppo dei videogiochi.

Nintendo investirà per espandere la divisione di sviluppo dei videogiochi

La notizia di questa importante manovra ci giunge per mezzo di Nikkei, che ha confermato come la compagnia stia costruendo un nuovo edificio, che andrà ad affiancare quello principale situato a Kyoto. Allo stesso tempo saranno affittati anche due piani presso il nuovo palazzo governativo del Kyoto City Waterworks Bureau, il tutto a partire dal Maggio 2022. A completare il tutto ci penserà anche una nuova struttura, che sarà eretta sul luogo del vecchio quartier generale della compagnia, adesso sede del Nintendo Kyoto Research Center.

L’espansione della divisione di sviluppo di videogiochi da parte di Nintendo comporterà un investimento non certo leggero, dato che le stime parlano di 880 milioni di Dollari in totale. Si tratta di una mossa dalla duplice valenza strategica, dato che così facendo aumenterà la capacità produttiva complessiva, così come il numero di titoli che potranno essere sviluppati internamente.

Ovviamente parliamo di un progetto che darà i suoi frutti sul lungo periodo, ma sicuramente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito ad ulteriori sviluppi, così come sulle notizie legate alle novità che interessano l'offerta di Nintendo Switch Online.