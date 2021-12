Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 5/12/21

Il sorpasso era inevitabile: i dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi in formato fisico tornano ancora una volta nel pallone

Con un ritardo più da imputare a chi vi scrive che non alle fonti, abbiamo altri dati di vendita per aprire il mese di dicembre in fatto di performance dei videogiochi alle casse. Come sempre, il censimento dell’ente britannico GfK (riportato quasi puntualmente da GamesIndustry.biz) rende il Regno Unito la nostra cartina tornasole per tutto il suolo europeo. Precisiamo però che, come tutti i numeri registrati a cavallo tra una settimana e l’altra, anche stavolta vedremo solo e soltanto i giochi in formato fisico. Fatta questa nostra solita premessa, possiamo finalmente dedicarci al nostro solito appuntamento.

Un tiro da paura

Poco sorprendentemente, a ritornare in testa ai dati di vendita può solo essere uno dei videogiochi evergreen per modello di business. FIFA 22 torna dunque a sollevare la coppa, vendendo però il 33% in meno di copie fisiche rispetto alla settimana precedente (non diciamo “la scorsa” perché stiamo parlando ora di settimana scorsa; tenetelo sempre a mente). Ciononostante, il gioco ha saputo vendere più del precedente campione, riprendendo delle redini che ha tenuto saldamente in pugno fino all’inizio del mese scorso, per poi cedere il posto a Call of Duty: Vanguard, i remake di Pokémon Diamante e Perla, e infine l’attuale secondo posto.

L’argento vivo addosso – Dati di vendita per i videogiochi

Con questo non vogliamo dire che il secondo classificato nei dati di vendita, Mario Kart 8 Deluxe, se la passi male: al contrario, resta comunque uno dei videogiochi più venduti della settimana. Però nel suo caso il calo nelle copie vendute è stato meno clemente rispetto a FIFA 22, crollando per una percentuale più impressionante: il 59%. Sebbene però l’oro sia tutto di Electronic Arts, va detto che Nintendo continua a dominare il resto della top ten con altre cinque posizioni al di fuori del podio. Inoltre, il formato multipiattaforma di Just Dance 2022 vende decine di migliaia di copie in più su Switch rispetto alle altre piattaforme messe insieme.

Un mondo di colori – Dati di vendita per i videogiochi

Abbiamo riportato nella nostra puntata precedente (ovvero settimana scorsa, riferendoci ai dati di due settimane fa) che Nintendo Switch abbia avuto una settimana d’oro a causa del Black Friday. Gli sconti continuano a guidare la maggioranza dei movimenti in classifica. Il bundle con cui Switch viene venduto insieme a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, per fare un esempio, ha incrementato del 68% le vendite del gioco, spostandolo dalla ventunesima posizione al tredicesimo posto. In modo analogo, Sonic Colors Ultimate (o “Colours” per i britannici) ha accelerato le vendite del 52% tra una settimana e l’altra, passando da ventottesimo a ventesimo.

Tutto il resto – Dati di vendita per i videogiochi

C’è stato un paio di nuovi arrivi, ma non li vedrete nella tabella di fine articolo. Cricket 22: Official Game of the Ashes si è infatti piazzato trentesimo. L’altro gioco a debuttare fuori dalla top ten è Big Brain Academy: Sfida tra menti di Nintendo, che ha aperto le vendite al trentaseiesimo posto. Le altre posizioni della top ten, che invece faranno capolino nel nostro tabulato, sono le seguenti. In ordine, abbiamo Call of Duty: Vanguard, Pokémon Diamante Lucente, Just Dance 2022, Animal Crossing: New Horizons, Minecraft per Nintendo Switch, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Mario Party Superstars e, infine, Pokémon Perla Splendente.

Tabulati conclusivi

Non resta molto da aggiungere sui videogiochi più venduti, stavolta, se non congedarci un po’ prima del solito con la nostra consueta tabella dedicata ai dati di vendita. La chiave di lettura è la seguente: la colonna al centro reca le dieci posizioni in ordine, mentre a sinistra vedrete i piazzamenti dei giochi la settimana precedente (ovvero due settimane fa, come abbiamo visto settimana scorsa). Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 2 1 FIFA 22 1 2 Mario Kart 8 Deluxe 4 3 Call of Duty: Vanguard 6 4 Pokémon Diamante Lucente 7 5 Just Dance 2022 8 6 Animal Crossing: New Horizons 3 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) 5 8 Marvel’s Guardians of The Galaxy 10 9 Mario Party Superstars 11 10 Pokémon Perla Splendente

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?