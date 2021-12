Natale 2021: le proposte di MSI da mettere sotto l’albero!

Tramite comunicato stampa, MSI ha divulgato con noi la lista delle proposte per i regali di Natale 2021: se avete qualche soldo da spendere per voi stessi o per i vostri cari, seguiteci in questo articolo

Dopo le offerte dedicate al Black Friday 2021, MSI torna alla riscossa con nuove interessanti proposte in vista delle prossime festività natalizie. Un nuovo notebook è sicuramente un regalo ambito da molti e, grazie all’iniziativa che l’azienda ha nominato “Buon Natale e felice MSI nuovo”, che prevede sconti importanti su numerosi modelli di notebook firmati MSI, il sogno può davvero diventare realtà. Le proposte che seguono saranno indirizzate sia agli appassionati del mondo del gaming, sia per chi lo utilizza per studiare e navigare in internet, sia a chi utilizza il computer esclusivamente per la creazione di contenuti multimediali (che sia per lavoro o per hobby).

Per l’appassionato di gaming, la scelta dei notebook in promozione è davvero ampia e include diversi modelli con tutte le più recenti GPU di NVIDIA e display FHD o QHD sia da 15.6” sia da 17.3”. Tra questi spicca il sottile e potente MSI GS55 Stealth, con cui sarà possibile giocare al massimo anche in mobilità Disponibile in tre diversi modelli con display da 15.66” QHD o FHQ, GeForce RTX 3060 o 3080, processore Intel Tiger Lake i9 o i7, GS66 Stealth. Il costo del prodotto varia dai 2199€ ai 3599€, con uno sconto di 200€ sui prezzi di listino.

MSI si prepara a Natale 2021: ecco tutte le offerte!

Tra i numerosi notebook inclusi nell’iniziativa natalizia si distinguono poi differenti modelli della serie Modern 14 e 15, che sono ideali per chi desidera un laptop compatto e leggero, con cui studiare da soli o anche in videochiamata, navigare su Internet, seguire videolezioni e molto altro ancora, il tutto con un budget alla portata di tutti. I prezzi dei laptop inclusi nella promozione, infatti, vanno dai 499 ai 949 euro, con sconti fino a 140 euro. Realizzati con uno chassis in alluminio ultraleggero con retroilluminazione della tastiera, i laptop MSI della serie Modern dispongono poi di display FHD da 14” o 15,6” FHD e sono disponibili in diversi colori.

Se il destinatario del regalo è, invece, una persona che per lavoro o per hobby si diletta a creare contenuti multimediali di vario tipo, la strenna giusta è sicuramente l’elegante e potente MSI Creator Z16, un laptop che non può passare inosservato già al primo sguardo per il design raffinato e ricercato. Disponibile in tre diversi modelli, tutti con display da 16” QHD e GeForce RTX3060 Max-Q, ma con differente processore e HDD, MSI Creator Z16 è ora in vendita con prezzi a partire da 2.499 euro, assicurando un risparmio di ben 200 euro.

I notebook compresi nella campagna promozionale di MSI per Natale 2021 sono in vendita, in base al modello, su Amazon o nei negozi retail. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!