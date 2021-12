Slot machine terrestri e slot online: differenze e similitudini

Mettiamo a confronto le slot machine da bar con la loro versione online per conoscerne i vantaggi, le differenze e le peculiarità

Non tutti sanno che il gioco da casinò online per eccellenza, la slot machine, ha visto la luce moltissimi anni fa grazie all’intuizione di un umile meccanico di origini bavaresi. Era il 1895 quando Charles Fey, di soli 23 anni, si trasferì a San Francisco per lavorare nell’azienda Electric Work Company. L’uomo, dotato di ingegno e grande perspicacia, progettò la “Liberty Bell”, ovvero la prima slot machine.

Slot machine terrestri e online, storia ed evoluzione

Da quel momento iniziò l’evoluzione delle slot, che divennero dapprima elettromeccaniche e in seguito, negli anni ‘80, elettriche. La popolarità di questi giochi crebbe vertiginosamente: se in un primo momento le slot machine costituivano un giro di affari underground riservato esclusivamente ai clienti delle sale da gioco e dei casinò terrestri, nel 1997 lo Stato iniziò a pensare a questa offerta di gioco come ad un settore economico indipendente e ad una leva fiscale capace di attenuare la crisi economica del Paese. Con il decreto di legge n.138 dell’8 luglio 2002, l’organizzazione, la supervisione e la gestione di questi giochi vennero affidate all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ora ADM. Nel 2003, a seguito dell’approvazione della legge n.282, la loro diffusione arrivò a coprire anche gli esercizi pubblici.

Il successo delle slot machine, tuttavia, non era ancora arrivato alle stelle. Il boom vero e proprio si manifestò infatti con l’uscita delle online slot: grazie alla semplice fruibilità di questi giochi mediante un qualsiasi dispositivo collegato alla rete Web, il numero di giocatori salì vertiginosamente.

L’immediatezza, la versatilità e l’ampia scelta di titoli che vanno dai giochi dal gameplay classico a quelli di ultima generazione come www.reactoonz.it, sono i punti di forza di questo successo. Ma non è tutto: a migliorare l’esperienza di gioco delle slot online compaiono anche le licenze rilasciate dall’ADM e varie misure di sicurezza, come l’autoesclusione temporanea o definitiva dal gioco e i limiti di puntata.

Slot machine online e offline a confronto

Se è vero che le slot machine online e offline offrono un’esperienza di gioco molto simile, è vero anche che tante caratteristiche concorrono a rendere questi due intrattenimenti piuttosto diversi. In Italia le sale slot sono aumentate vertiginosamente nel corso degli ultimi anni e molti esercizi commerciali hanno ampliato il loro spazio per permettere l’inclusione delle amatissime “macchinette da bar”. La prima differenza sostanziale tra la versione terrestre e quella online di questi giochi, risiede proprio nell’usabilità che, nel caso delle slot online è immediata e possibile da qualunque dispositivo e in qualsiasi momento.

Un altro fattore che ha spinto gli utenti verso l’esperienza online riguarda l’RTP, o ritorno al giocatore. Questo, che va dal 75% al 90% nelle slot terrestri, raggiunge una media del 98% nelle versioni online. Anche se con le slot fisiche il pagamento è immediato, un RTP mediamente inferiore non convince gli amanti di questi giochi, che preferiscono attendere i tempi di elaborazione del pagamento di un casinò online in cambio di premi più cospicui.

Le slot machine online, inoltre, offrono la possibilità ai giocatori di testare un titolo in modalità demo prima di investire denaro. Questa caratteristica non è di poco conto: gli utenti possono conoscere le regole del gioco, fare esperienza e capire se una determinata slot incontra i propri gusti.

Per concludere

Le slot machine online e offline appaiano molto simili, eppure presentano fattori che le rendono estremamente diverse. L’esperienza di gioco offerta dalle slot online è stata nel tempo affinata e perfezionata grazie al progresso e alle nuove tecnologie. La possibilità di poter usufruire di questi giochi comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ad esempio, permette un massimo livello di fruibilità. A ciò si aggiunge un’infinita disponibilità di titoli che presentano modalità di gioco sempre diverse per adattarsi a tutti i giocatori. I vantaggi sono reali anche nel caso di nuovi utenti, perché nei casinò online è possibile approfittare di bonus di benvenuto o di altre iniziative dedicate ai nuovi iscritti. L’ultimo, ma non meno importante vantaggio delle slot online è quello della sicurezza, che si traduce nella possibilità di monitorare i propri versamenti sul portale, di autoescludersi dal gioco o di chiedere aiuto in caso di dipendenza ludica.