Nintendo Direct: svelato il gameplay di Nintendo Switch Sports e la data d’uscita

Nella tarda serata del 9 febbraio, Nintendo ha presentato dopo diversi mesi di latitanza il primo Nintendo Direct del 2022. La diretta è durata esattamente 40 minuti, ed è stata dedicata principalmente alla line-up di giochi disponibili su Nintendo Switch durante la prima metà del 2022. Tra i titoli di cui si sarebbe potuto aspettare già un assaggio, vi erano senza dubbio quelli programmati per marzo, come Kirby e la Terra Perduta, Triangle Strategy, e anche i reboot di Advance Wars.

Tra le novità più importanti abbiamo avuto la rivelazione del trailer di Xenoblade Chronicles 3 e della sua data d’uscita, insieme all’arrivo di Mario Striker Battle League. Questi annunci hanno esaltato gli animi di molti assidui giocatori della piattaforma, ma ci sono state grosse novità anche per i fan più “casual” della grande N, con la presentazione del gameplay e della data d’uscita di Nintendo Switch Sports.

Nintendo Switch Sports sfoggia il suo gameplay prima dell’uscita

Nintendo Switch Sports si prefigge di essere un vero proprio seguito del super-giocato Wii Sports, e il filmato che ne svela l’uscita è stato accompagnato anche da un simpatico siparietto tra i dirigenti Nintendo Yoshiaki Koizumi e Shinya Katahashi, che si sono prestati a testare il gameplay del titolo giocando a pallavolo, nuovissima modalità appena inserita. Oltre alla pallavolo, altre discipline saranno proposte sin dall’inizio all’interno di questa nuova edizione, tra cui quelle storiche come il Tennis, il Bowling, il Chanbara, aggiungendosi ad esse poi anche quelle inedite come il Calcio e il Badminton e infine inserendo il Golf dopo l’uscita. Mediante i controller Joy-Con si potrà avere molta versatilità nell’effettuare i movimenti: un esempio mostrato nel video di presentazione è il Calcio, dove per poter colpire il pallone si potranno usare delle speciali fasce che manterranno il controller attaccato alla gamba.

Le preordinazioni per Nintendo Switch Sports sono già state rese accessibili attraverso l’eShop Nintendo, e il gioco sarà fruibile su tutte le piattaforme della compagnia, cosa piuttosto ovvia essendo un prodotto inconfondibilmente esclusivo ad essa. L’unico fattore negativo che potremmo notare in questo seguito è forse l’assenza dei Mii, ma ad ogni modo le reazioni da parte dell’utenza sono state di forte gioia, e sicuramente l’arrivo su Switch di uno dei titoli di discipline sportive più giocati al mondo porterà un sacco di riscontri positivi, a giudicare dall’accoglienza ricevuta solamente annunciandolo. Nintendo Switch Sports sarà rilasciato in tutto il mondo il 9 aprile, ma già dalle prossime settimane si potrà far parte dell’Online Play Test, precisamente nei giorni del 19 e 20 febbraio 2022.

