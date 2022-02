Powbet: l’avanguardia dell’intrattenimento

Fondato nel 2020 dal gruppo Rabidi N.V., Powbet è un sito di scommesse sportive e casinò online. Powbet dispone di una vasta gamma di opzioni di intrattenimento che includono i migliori sport seguiti dal pubblico, come il calcio, il tennis, la pallavolo, l’hockey e il basket

Accanto agli sport tradizionali, Powbet ha pensato bene di lanciarsi nel futuro, proponendo gli sport virtuali. D’altro canto, se lo sport non fa per te, potrai sempre scegliere di giocare al casinò o al casinò dal vivo con tantissime slot e giochi di carte come poker e blackjack.

Il portale di Powbet è sicuro ed affidabile anche per gli utenti italiani. Powbet infatti opera con la licenza internazionale di Curacao che, sebbene non sia una licenza italiana ADM, protegge l’equità dei giochi e i dati dei propri utenti.

Registrarsi su PowBet

Per usufruire dei tanti vantaggi e della sicurezza di Powbet, è necessario procedere alla registrazione di un account di gioco. Registrarsi su Powbet è molto semplice e richiede solamente pochi minuti del tuo tempo.

Collegandosi al sito ufficiale di Powbet, è possibile accedere alla home page del sito in cui sono visibili le promozioni in corso e le varie sezioni di gioco. In alto a destra, è possibile cliccare su “Gioca ora” per essere indirizzati verso la pagina di registrazione. Tra le prime scelte selezionabili, c’è il bonus di benvenuto che si vuole associare all’account così da velocizzare il processo di richiesta delle promozioni. Dopo aver selezionato il bonus che più ti si addice, è necessario inserire i propri dati: email, paese di provenienza, tipo di valuta e numero di telefono. Una volta concluso l’inserimento dei dati, potrai effettuare l’accesso e completare il tuo profilo con i propri dati anagrafici.

I bonus di Powbet

Incentivare il gioco dei propri utenti è alla base delle promozioni di bookmaker e casinò online che mette a disposizione delle offerte convenienti. Una tra queste è il bonus di benvenuto, tramite il quale il nuovo utente può registrarsi e ottenere giri gratis per il casinò, bonus sul deposito o scommesse gratuite per la sezione sportiva. Una volta aver completato il bonus di benvenuto, ogni utente avrà diritto a riscuotere dei bonus per i clienti già registrati per continuare a divertirsi sul sito selezionato.

Vediamo in seguito quali sono i bonus attivabili su Powbet:

Bonus di benvenuto per la sezione del casinò: con un primo deposito di almeno € 20, ogni utente può ottenere il 100% sul deposito fino a € 500. Sono inoltre previsti 200 giri gratis che saranno divisi in un periodo di 10 giorni (20 giri gratis al giorno per 10 giorni).

Ricarica settimanale: depositando un minimo di € 20 settimanalmente, ogni giocatore può ottenere 50 giri gratis.

Bonus di benvenuto per le scommesse sportive: effettuando un deposito di almeno € 20 sul proprio conto di gioco si potrà riscuotere il 100% del deposito fino ad un massimo di 150 €.

Bonus cashback scommesse sportive: scommettendo settimanalmente sui tuoi sport preferiti, Powbet ti consente di ottenere un rimborso del 10% delle scommesse perdenti e ti ripaga fino a € 500.

Cosa fare su Powbet

Abbiamo già accennato nella nostra introduzione che Powbet è un casinò e un bookmaker sportivo, pertanto le maggiori attività riguardano proprio questi due settori. Ammettere che Powbet sia “solamente” un casinò e un bookmaker è un po’ limitante in quanto le possibilità di divertimento sono molto variegate. Analizziamo in seguito il catalogo del casinò e delle scommesse sportive di Powbet.

Casinò e Casinò dal vivo

La sezione del casinò rende Powbet un casinò di fama internazionale, grazie a tantissime applicazioni di gioco prodotte dai migliori provider di giochi come Playson, NetEnt, Evolution, Isoftbet, QuickSpin, Red Tiger, Play’n Go, Thunderkick e Yggdrasil.

All’interno del casinò sono presenti tutti i migliori giochi tradizionali come poker, baccarat, blackjack, dadi (craps), roulette e slot machines. Per ogni sottocategoria, sono disponibili numerose varianti per regole e grafica. L’ampia collezione di slot machines farà impazzire ogni amante di questo gioco, in quanto sono presenti prodotti di alta qualità e in vasta quantità, in grado di intrattenere anche il cliente più esigente. Ciò che rende Powbet un casinò diverso, è il costante aggiornamento dei titoli di gioco presenti, indicando che l’operatore ha a cuore i suoi clienti e che cura al dettaglio il proprio servizio.

Per tutti i giocatori che non hanno mai provato l’ebbrezza di un casinò reale, Powbet dispone di un’importante categoria di casinò dal vivo. Quest’ultimo riproduce gli effetti e le circostanze di un vero casinò in cui potrai interagire con gli altri giocatori del tavolo e con il croupier dal vivo che si collegherà in diretta per i tuoi giochi.

Depositare e prelevare con Powbet

Finora abbiamo visto che per giocare in tutta sicurezza su Powbet è necessario essere registrati e come riscattare un bonus per aumentare le probabilità e i guadagni extra. Vediamo ora come depositare e prelevare le vincite da Powbet. Come primo step è importante selezionare un metodo di deposito e di prelievo, si potrebbe trattare dello stesso metodo di pagamento per entrambe le opzioni oppure due sistemi di pagamento diversi. In generale, le opzioni di pagamento accettate da Powbet sono: carte di debito e credito con circuito Visa, Mastercard, carte prepagate come Postepay, Cartasì e metodi di pagamento elettronici come Paysafecard, i portafogli elettronici di Neteller e Skrill ed infine le criptovalute di Litecoin e Bitcoin. Prima di selezionare uno di questi metodi, è necessario assicurarsi la compatibilità con i bonus, l’eventuale presenza di commissioni da pagare per le transazioni e i limiti minimi e massimi che si applicano agli spostamenti di denaro.

Centro clienti

La serietà di un operatore di gioco d’azzardo online è data dal suo centro clienti che deve essere disponibile a risolvere i dubbi, i problemi e le perplessità di ciascun giocatore. Un primo centro di soluzioni è costituito dalla pagina delle FAQ, ovvero le domande frequenti, in cui l’operatore spiega e risolve i quesiti più generici. Se la risposta fornita non ti basta o risolve parzialmente il tuo problema, potrai contattare gli assistenti di Powbet via email o chat live. La chat dal vivo è disponibile in lingua italiana facilitando la chiarezza comunicativa. I servizi disponibili al contatto sono aperti ogni giorno e a qualsiasi orario.