Cos’è una cucina green e come si realizza

Una cucina green è una cucina che segue principi di ecosostenibilità sia nell’arredamento dell’ambiente sia nell’acquisizione di abitudini che hanno l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, riducendo consumi, emissioni e sprechi alimentari

Il tema della sostenibilità è centrale in questo periodo, anche perché gli italiani hanno dimostrato una sensibilità maggiore a questo aspetto della vita quotidiana, guidati anche dalle battaglie ecologiste e da una nuova educazione all’ambiente che trova le sue radici nella cosiddetta generazione Z, quella dei nati tra il 1990 e il 2010, che sono sostenitori di una vita attenta all’ambiente. Questa attenzione passa anche per le scelte d’acquisto e il 72% degli italiani predilige acquistare da un’azienda attenta alla sostenibilità. Tutto questo è fondamentale per comprendere i nuovi scenari economici e per realizzare prodotti in linea con queste predilezioni. E l’Italia è impegnata a sfruttare questo primato in sostenibilità ambientale per progettare l’Europa del futuro, soprattutto dopo la pandemia che ha completamente sconvolto le nostre esistenze.

Le tendenze d’arredamento e le case produttrici di elettrodomestici pertanto mettono al centro l’aspetto green nelle proposte di ristrutturazione e, quando parliamo in particolare di energia, entra in gioco la cucina, che è l’ambiente casalingo nel quale ci sono più elettrodomestici e che necessita di energie per funzionare.

Ma come si realizza una cucina “green”? Vediamo insieme alcuni aspetti da considerare per rendere la propria abitazione un luogo in cui il rispetto per l’ambiente guida abitudini e scelte d’acquisto.

Elettrodomestici a basso consumo in una cucina green

Il primo passo per realizzare una cucina green è la scelta di elettrodomestici a basso consumo. Grazie all’etichetta energetica, che è la carta d’identità dell’elettrodomestico, possiamo scegliere apparecchi che consentono di risparmiare fino al 60% di energia. Particolare attenzione alla classe energetica va data nella scelta di frigoriferi e lavastoviglie, gli elettrodomestici che in cucina assorbono più energia. Per il piano cottura invece, è preferibile optare per quello a induzione, che consente di calibrare il consumo in base alla pentola utilizzata e al cibo da cuocere, ed è meno dispersivo rispetto ai fornelli. Per gli elettrodomestici, un aiuto importante arriva anche dalla tecnologia: ci sono infatti numerose app che aiutano i consumatori a gestire da remoto e in maniera efficiente gli elettrodomestici in casa.

Corretta manutenzione

Una cucina green è anche una cucina funzionale. Gli elettrodomestici, per mantenere l’efficienza hanno bisogno di manutenzione periodica, che va effettuata con pulizie costanti e piccoli accorgimenti per mantenerne inalterate le prestazioni. Servizi come Sulsicuro.it offrono numerose indicazioni sul mantenimento degli elettrodomestici e sulle verifiche periodiche da effettuare, in modo da evitare consumi energetici inutili e salvaguardare la durata dell’elettrodomestico, senza la necessità di doverlo sostituire, creando così un rifiuto ingombrante da smaltire prima del tempo.

Abitudini green

Il consumo degli elettrodomestici può essere ridotto anche grazie ad alcune abitudini green, che evitano gli sprechi di energia. Per cucinare, ad esempio, è importante utilizzare sempre il coperchio per evitare dispersioni. Quando si accende il forno, è fondamentale sapere che il calore rimane invariato fino a 20 minuti dopo lo spegnimento. Si può quindi completare la cottura dei cibi a forno spento per ridurre il consumo di energia. È preferibile infine utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, perché così lavora in maniera più efficiente, senza sprecare acqua detersivo ed energia elettrica.