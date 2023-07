Monster Hunter Now: uno showcase rivelerà il gameplay

In attesa dell’uscita ufficiale del nuovo gioco per dispositivi mobile, il team di sviluppo ha appena annunciato un nuovo showcase di Monster Hunter Now dove sarà rivelato il gameplay. Scopriamo tutti i dettagli in questa nuova news

A pochi mesi dal lancio ufficiale del nuovo gioco per dispositivi mobile, il team di sviluppatori ha annunciato tramite i propri canali social che il 27 luglio 2023 ci sarà un nuovo showcase di Monster Hunter Now in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube. Durante questo evento saranno presentate tutte le novità e i dettagli riguardanti il gameplay ma non solo. Infatti, verrà fatto anche un riepilogo sulla storia del titolo e di come è nato questo nuovo gioco. Interverranno diverse figure del team di sviluppo formato da esponenti di Capcom e Niantic. Uno showcase che si preannuncia essere davvero ricco di sorprese e novità e che per questo motivo nessun appassionato della saga o del gaming su smartphone può perdersi.

Monster Hunter Now: quali sorprese riserverà lo showcase

Tutte le varie aziende produttrici di giochi ci hanno ormai abituati a grandi eventi di presentazione dei nuovi titoli tramite dirette streaming sulle principali piattaforme come Twitch e YouTube. Anche Capcom e Niantic hanno deciso di seguire questa strada con il nuovo Monster Hunter Now e il 27 luglio 2023, con un nuovo showcase, presenteranno tutte le novità riguardanti il gameplay e gli aspetti grafici del titolo. Un mondo, quello del gaming su mobile, in netta ripresa dopo alcuni anni di difficoltà e che grazie a titoli come Monster Hunter, riesce a offrire a tutti gli appassionati un’esperienza di gioco che ha davvero poco da invidiare rispetto alla controparte su console. Per Monster Hunter Now ci si aspetta grandi novità non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche della grafica e dei contenuti in modalità multiplayer.

In attesa di ulteriori novità e del lancio ufficiale che avverrà il 23 settembre 2023, noi di tuttotek.it vi invitiamo a restare sintonizzati sui nostri canali social per non perdervi tutti gli aggiornamenti provenienti dal mondo videoludico. Inoltre, potete approfittare degli sconti su Kinguin per acquistare i vostri giochi preferiti a prezzi molto bassi.