High on Life: disponibile su PS5

Dopo i rumors dei giorni scorsi è arrivata finalmente l’ufficialità e da poche ore High on Life è disponibile anche su PS5 e PS4 per la felicità di tutti gli appassionati della console Sony. Scopriamo tutti i dettagli nella seguente news

Già da diversi giorni le voci su un arrivo imminente di High on Life su PS5 erano sempre più insistenti grazie soprattutto ai vari leaks trapelati e all’aggiunta dei trofei sul database Playstation. In queste ore le voci sono diventate realtà e High on Life per PS5 è finalmente disponibile all’interno del PlayStation store al costo di 59,99 euro. Una scelta, quella adoperata dal team di sviluppo di Squanch games, in un certo senso obbligata dato il numero enorme di utenti che speravano di poter giocare questo strampalato titolo sparatutto anche sulla piattaforma PlayStation. Uno sparatutto in prima persona sicuramente diverso dal solito, con tratti molto simpatici e che fin da subito si è fatto amare nelle community di PC e Xbox.

High on Life: lo sbarco su PS5 e cosa riserva il futuro

A partire dal lancio ufficiale sulle piattaforme Xbox e PC avvenuto il 22 dicembre 2022, High on Life è riuscito a tenere incollati allo schermo milioni di gamers grazie ad un gameplay coinvolgente e ad una grafica molto curata e dai tratti unici e simpatici. Questo enorme successo a livello mondiale ha portato il team di Squanch Games a rendere disponibile High on Life anche su PS5 e già a poche ore dal lancio sullo store PlayStation si registrano migliaia di acquisti e download. Uno sparatutto in prima persona che si discosta completamente dalle ambientazioni di guerra dei classici Battlefield e e che catapulta gli appassionati in un mondo fantastico con creature dai tratti alieni e con armi in grado di parlare e interagire con l’utente stesso. Inoltre, offre tantissime possibilità di personalizzazioni ed è già stato annunciato il nuovo DLC High on Knife il quale porterà una ventata di horror all’intera esperienza di gioco.

E voi avete già provato High on Life sulla vostra PS5?