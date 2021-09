Miglior smartphone: guida completa all’acquisto | Settembre 2021

Ecco la guida completa all’acquisto del miglior smartphone del momento divisa per fasce di prezzo, dai più economici entry level ai più costosi top di gamma. Tutti i consigli per l’acquisto perfetto in relazione alle proprie esigenze ed al proprio budget

Scegliere il miglior smartphone per soddisfare le proprie esigenze non è mai cosa semplice. Per evitare la scelta sbagliata, vi proponiamo qualche consiglio sugli aspetti da tenere in considerazione per effettuare un acquisto consapevole districandovi tra top di gamma, sempre più consigliati medi gamma e interessanti entry level.

Se non vi interessano i nostri consigli e volete visualizzare direttamente le liste degli smartphone da acquistare scelti fra i migliori smartphone del momento, potete utilizzare l'elenco sottostante.

Non dimenticate di segnalarci nei commenti se, a vostro avviso, abbiamo tralasciato o sopravvalutato qualche aspetto.

Sistema operativo Android o iOS? – Guida all’acquisto del miglior smartphone

La prima grande domanda da affrontare è: quale sistema operativo scegliere? Ora che Windows Phone è fuori dai giochi la scelta ricade inevitabilmente fra Android, iOS.

iOS è sinonimo di iPhone, e probabilmente sai già se ti piacerebbe averne uno. Sono ottimi smartphone con un mare di app e giochi a portata di mano, ma di certo non sono gli smartphone più economici, si parte direttamente da veri top di gamma, con qualche interessante eccezione. La maggior parte dei modelli non hanno un rapporto qualità prezzo da primi della classe ma hanno comunque un appeal inarrivabile. L’iPhone è sempre l’iPhone dicono, no?

Se hai già deciso di non comprare un iPhone allora sappi che Android è installato su terminali di tutte le forme, colori e dimensioni.

Android ha la più ampia gamma di dispositivi, dagli smartphone più economici ai top di gamma. Come dicevamo prima è possibile trovare smartphone con a bordo Android dotati dell’hardware più disparato per ogni fascia di prezzo. La maggior parte dei terminali riesce a fare del rapporto qualità/prezzo una prerogativa non indifferente. Se scelto con criterio, un terminale discreto con Android installato, non vi farà pentire del vostro acquisto e, probabilmente, sarà più conveniente della controparte iPhone.

Quali sono le differenze fra i tipi di schermo? – Guida all’acquisto del miglior smartphone

Sulla risoluzione dei display c’è ben poco da dire, più è alta è meglio è. Ma bisogna prendere in considerazione anche la tipologia di schermo con cui può essere equipaggiato uno smartphone. Ovviamente sono presenti differenze sostanziali tra gli smartphone economici e i top di gamma.

I display IPS (In-Panel-Switching) sono un’evoluzione dei TFT e sono presenti su molti dei migliori smartphone economici. Riproducono i colori in maniera pressoché perfetta (grazie alla retroilluminazione dei pixel) e presentano dei bianchi molto “carichi”. Non presentano i problemi dei TFT quando si varia l’angolo di visione e consumano meno energia di questi ultimi. L’unica pecca? Il basso rapporto di contrasto e la conseguente riproduzione deficitaria dei neri.

I display AMOLED (OLED a matrice attiva) sono presenti su moltissimi smartphone top di gamma anche se ultimamente sono diffusi anche nella fascia media, come sui Galaxy di Samsung o sui best buy Xiaomi. La loro caratteristica principale è che i pixel emettono luce propria e non necessitano di retroilluminazione. Non presentano grossi problemi nella resa dei colori ma sono meno “leggibili” degli IPS sotto la luce del sole. In compenso riproducono neri intensissimi, poiché i pixel vengono fisicamente spenti per riprodurli e da ciò ne scaturisce un risparmio in termini di batteria. Il rapporto di contrasto è il migliore possibile. Negli ultimi anni hanno conquistato tutti grazie ai loro colori incredibilmente belli e vivaci. Sempre più un must tra il miglior smartphone top gamma.

Cos’è il supporto dual-SIM? – Guida all’acquisto del miglior smartphone

Alcuni smartphone dispongono del supporto dual-SIM, permettono cioè di utilizzare due SIM contemporaneamente. Attenzione però, perché non sono tutti uguali. Ci sono i terminali DSDS (Dual SIM Dual Stand-by) che fanno risultare una SIM irraggiungibile/occupata quando l’altra è in uso per una chiamata e i (solo i migliori smartphone lo permettono) DSFA (Dual Sim Full Active) che invece permettono di tenere le due SIM sempre attive in contemporanea. Inoltre bisogna precisare che in molti telefoni dual-SIM lo slot per la seconda SIM viene utilizzato anche per le microSD, questo significa che si deve scegliere se utilizzare due SIM o se espandere la memoria del cellulare (non si possono fare entrambe le cose contemporaneamente).

Quanto conta per te la fotocamera? – Guida all’acquisto del miglior smartphone

Nell’era dei selfie e dei social, la fotocamera del nostro smartphone è ormai la nostra finestra sul mondo. Per cui, un aspetto hardware da valutare attentamente e che oggi è molto spesso diventato una necessità, nonché tra i fattori primari che distinguono il miglior smartphone dagli altri, è la qualità della fotocamera. Vero che ormai tutti offrono un minimo di 12MP ma molti ignorano dettagli importanti come la qualità dell’obbiettivo, la presenza dell’autofocus, di un buon flash o dello stabilizzatore di immagine; insomma tutte features che possono fare la differenza molto più di qualche megapixel in eccesso. Il comparto fotografico è quello in cui si nota maggiormente la differenza tra gli smartphone economici e i top di gamma e che spesso influenza la scelta del miglior smartphone per le vostre esigenze.

Come misuro la capacità della batteria? – Guida all’acquisto del miglior smartphone

La capacità delle batterie degli smartphone è espressa in mAh (milliampere). Di conseguenza più mAh ci sono e maggiore è – almeno potenzialmente – l’autonomia del dispositivo. Alcuni cellulari permettono di estrarre facilmente la batteria e sostituirla con un’altra (in questi casi si parla di smartphone con batteria removibile), altri invece non permettono di compiere quest’operazione e prevedono la sostituzione della batteria solo in seguito ad un intervento “chirurgico” dell’assistenza tecnica (in questi casi invece si parla di smartphone con batteria non removibile). Dopo la tendenza di abolire la batteria removibile sui top di gamma, c’è stato un adeguamento anche sui dispositivi più economici che sono quasi del tutto privi di questa possibilità.

A cosa serve il sensore per il rilevamento delle impronte digitali?

La maggior parte degli smartphone attualmente in commercio posseggono un sensore in grado di rilevare le impronte digitali al fine di sbloccare il cellulare o effettuare acquisti (fisico e sotto al display). La qualità del sensore è l’aspetto che varia tra le diverse fasce di prezzo del miglior smartphone (top di gamma o smartphone economici che siano) e, di conseguenza, anche la velocità di lettura e di sblocco avranno tempistiche relative alla qualità. Il sensore sotto al display sta diventando ormai sempre più diffuso, arrivando ad avere quasi la stessa efficacia di un tasto fisico.

Qual è il tuo budget? Devo per forza acquistare un top di gamma per avere buone prestazioni o posso dare un’occhiata anche agli smartphone economici?

Ma quanto bisogna spendere per avere uno smartphone discreto? I migliori smartphone sono ovviamente quelli più costosi ma spendere poco non è sempre sinonimo di bassa qualità I modelli accettabili partono anche da 100 euro, come Nokia 2. Ottimo esempio tra gli smartphone economici ma che non rinuncia alla qualità ed alle buone caratteristiche hardware.

I terminali di fascia medio-alta si trovano sul mercato dai 250 euro a salire. Smartphone come Xiaomi Mi 10 Lite e Realme 7 Pro, offrono tutto quello che puoi avere da smartphone all’ultimo grido ma con un prezzo notevolmente più contenuto rientrando a pieni voti tra i migliori smartphone anche a confronto con terminali da 4-500€.

Se per te esiste solo il meglio e vuoi gli ultimi scintillanti top di gamma sul mercato da 450 euro a salire potrai soddisfare il tuo desiderio e restare di certo appagato.

Da ricordare che alcuni operatori offrono l’acquisto di smartphone top di gamma mediante contratto a canone mensile vincolato da loro piani tariffari, a volte può essere la mossa giusta per risparmiare qualcosa, contenere la spesa e riuscire a portarsi a casa il miglior smartphone attualmente in commercio.

La lista completa divisa per fasce di prezzo

Di seguito vi proponiamo la lista dei migliori smartphone da acquistare presenti attualmente sul mercato, divisa in fasce di prezzo a partire da meno di 100€ fino ad oltre 600€ per i top di gamma.

MIGLIOR SMARTPHONE ECONOMICO – PREZZO INFERIORE AI 100 EURO

Redmi 9C ha un prezzo di poco più alto rispetto ai 100€ ma resta sicuramente un punto di riferimento tra gli smartphone economici. Mediatek Helio G35, 2GB di RAM e 32GB di storage interno, espandibili fino a 512GB. Tripla camera posteriore da 13+2+2MP e display HD+ con 6,53″ di diagonale. Redmi 9C è uno smartphone completo, con un design decisamente alla moda che, grazie ai 5000 mAh di batteria e alla dotazione hardware non troppo energivora, garantisce anche un’ottima autonomia.

Display: da 6,53 pollici HD+ (720 x 1.600 pixel)

da 6,53 pollici HD+ (720 x 1.600 pixel) SoC: Mediatek Helio G35

Mediatek Helio G35 Sistema Operativo: Android 10 MIUI 11

Android 10 MIUI 11 Memoria RAM: 2GB

2GB Memoria interna: 32 GB di storage interno espandibile con MicroSD fino a 512 GB

32 GB di storage interno espandibile con MicroSD fino a 512 GB Fotocamera posteriore: sensore da 13+2+2 MP con stabilizzazione digitale e flash LED

sensore da 13+2+2 MP con stabilizzazione digitale e flash LED Fotocamera anteriore: da 5 MP F2.2

da 5 MP F2.2 Connettività: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 A2DP/LE, A-GPS

WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 A2DP/LE, A-GPS Batteria: 5.000 mAh

5.000 mAh Dimensioni: 164.9 x 77.07 x 9 mm

164.9 x 77.07 x 9 mm Peso: 196 grammi

Nokia 2 è realizzato in alluminio e policarbonato sagomato, in grado di caratterizzare la fascia bassa delle proposte dell’azienda finlandese con un design ricercato. La dotazione hardware è minimale ma garantisce comunque delle buone performance in relazione al prezzo di vendita. Lo schermo è un pannello LCD da 5″ con risoluzione HD (720×1280). Nokia 2 è dotato di una fotocamera principale da 8 MP con flash LED e una frontale da 5 MP. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 212 abbinato ad 1 GB di memoria RAM ed 8 GB di storage interno (espandibili fino a 128 GB). A concludere la scheda tecnica, una batteria da ben 4100 mAh, in grado di garantire diverse ore di utilizzo multimediale.

CPU : Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 v2 Cortex-A7 – Quad Core da 1,3Ghz – 32 bit

: Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 v2 Cortex-A7 – Quad Core da 1,3Ghz – 32 bit GPU : Adreno 304

: Adreno 304 RAM : 1GB

: 1GB Fotocamera : posteriore da 8 Mpx con flash LED, autofocus, HDR e registrazione video a 30fps in 720p (HD) – frontale 5 Mpx

: posteriore da 8 Mpx con flash LED, autofocus, HDR e registrazione video a 30fps in 720p (HD) – frontale 5 Mpx Schermo : 5 pollici, IPS LCD, 720 x 1280 pixel (HD), 294 ppi

: 5 pollici, IPS LCD, 720 x 1280 pixel (HD), 294 ppi Connettività : 4G LTE – Bluetooth 4.1 con A2DP – Micro USB 2.0 – WiFi 802.11b/g/n – Radio FM- ingresso audio 3.5mm – A-GPS/GLONASS/BeiDou

: 4G LTE – Bluetooth 4.1 con A2DP – Micro USB 2.0 – WiFi 802.11b/g/n – Radio FM- ingresso audio 3.5mm – A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card : Nano

: Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità

Accelerometro, Prossimità Storage : 8 GB espandibile con microSD fino a 128GB

: 8 GB espandibile con microSD fino a 128GB Batteria : 4100 mAh

: 4100 mAh Sistema Operativo : Android 7.1.1 Nougat

: Android 7.1.1 Nougat Dimensioni: 143.5 x 71.3 x 9.3 mm

Redmi 8A è lo smartphone che vi consigliamo di acquistare tra i migliori smartphone economici. Snapdragon 439, 2 GB di RAM, una costruzione impeccabile e una camera sicuramente più performante di quanto si potrebbe sperare in questa fascia di prezzo fanno di questo smartphone il muletto ideale ma non solo. Merito anche di Xiaomi che con la sua MIUI aggiorna anche gli smartphone di fascia bassa.

CPU: Qualcomm Snapdragon 439

Qualcomm Snapdragon 439 GPU: Adreno 505

Adreno 505 RAM: 2GB

2GB Fotocamera: posteriore da 12 Mpx con flash LED, autofocus, HDR – frontale 8 Mpx

posteriore da 12 Mpx con flash LED, autofocus, HDR – frontale 8 Mpx Schermo: 6,22 pollici, IPS LCD, 720 x 1520 pixel (HD), 270 ppi

6,22 pollici, IPS LCD, 720 x 1520 pixel (HD), 270 ppi Connettività: 4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11b/g/n –

4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11b/g/n – Radio FM- A-GPS/GLONASS/BeiDou

Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola

Accelerometro, Prossimità, Bussola Storage: 32 GB espandibile con microSD fino a 512GB

32 GB espandibile con microSD fino a 512GB Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Sistema Operativo: Android 9 MIUI 10

Android 9 MIUI 10 Dimensioni: 156.48 x 75.41 x 9.4 mm

MIGLIOR SMARTPHONE ECONOMICO – PREZZO INFERIORE AI 200 EURO

Redmi Note 8T è la proposta di Xiaomi per la fascia medio-bassa, smartphone molto bilanciato, dotato di un hardware completo che non vi farà mancare nulla. Snapdragon 665, display Full HD e addirittura una quadrupla posteriore per uno smartphone che di economico sembra non avere proprio nulla.

CPU: Snapdragon 665

Snapdragon 665 GPU: Adreno 610

Adreno 610 RAM: 4 GB

4 GB Fotocamera: posteriore da 48+8+2+2 Mpx con flash Dual LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video in 4K – frontale 13 Mpx

posteriore da 48+8+2+2 Mpx con flash Dual LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video in 4K – frontale 13 Mpx Schermo: 6,3 pollici, IPS LCD, 1080 x 2340 pixel (FHD+)

6,3 pollici, IPS LCD, 1080 x 2340 pixel (FHD+) Connettività: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11 a/b/g/n – A-GPS/GLONASS/BeiDou

Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11 a/b/g/n – A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio Storage: 64 GB espandibile con microSD fino a 256GB

64 GB espandibile con microSD fino a 256GB Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Sistema Operativo: Android 9 MIUI 10

Android 9 MIUI 10 Dimensioni: 158.3 x 75.3 x 8.35 mm

Realme 6 è IL best buy tra i migliori smartphone nella fascia di prezzo fino a 200€. Se state cercando uno smartphone completo, veloce, con un buon comparto fotografico e non scontato nel design non dovete cercare ulteriormente. Se il vostro budget è inferiore al suo prezzo, vi consigliamo comunque di fare un piccolo sforzo, da 100€ a 200€ è il campione assoluto.

CPU : Mediatek Helio G90T

: Mediatek Helio G90T GPU : Mali-G76 MC4

: Mali-G76 MC4 RAM : 4 GB

: 4 GB Fotocamera : posteriore da 64+8+2+2 Mp, flash LED, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video a 30fps in 4K – frontale 16 Megapixel

: posteriore da 64+8+2+2 Mp, flash LED, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video a 30fps in 4K – frontale 16 Megapixel Schermo : 6,5 pollici, IPS LCD, 1080×2400 pixel Full HD+

: 6,5 pollici, IPS LCD, 1080×2400 pixel Full HD+ Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11a/b/g/n/ac – Radio FM- A-GPS/BeiDou/Galileo

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11a/b/g/n/ac – Radio FM- A-GPS/BeiDou/Galileo Sim Card : Nano

: Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio Storage : 64 GB

: 64 GB Batteria : 4300 mAh

: 4300 mAh Sistema Operativo : Android 10 Realme UI

: Android 10 Realme UI Dimensioni: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm

Xiaomi Redmi Note 9 Pro sfida alla pari il best buy citato precedentemente, ponendosi sullo stesso livello, anzi, sotto alcuni punti di vista probabilmente lo preferirete. Smartphone consigliato? Assolutamente SI!

CPU: Snapdragon 720G

Snapdragon 720G GPU: Adreno 618

Adreno 618 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore da 64+8+5+5 Mp, flash LED, stabilizzatore

posteriore da 64+8+5+5 Mp, flash LED, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video a 30fps in 4K – frontale 16 Megapixel

16 Megapixel Schermo: 6,67 pollici, IPS LCD, 1080×2400 pixel Full HD+

6,67 pollici, IPS LCD, 1080×2400 pixel Full HD+ Connettività: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11a/b/g/n/ac – Radio FM- A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS – NFC

Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – WiFi 802.11a/b/g/n/ac – Radio FM- A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS – NFC Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio Storage: 128 GB

128 GB Batteria: 5200 mAh

5200 mAh Sistema Operativo: Android 10 MIUI 11

Android 10 MIUI 11 Dimensioni: 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

MIGLIOR SMARTPHONE FASCIA MEDIA – PREZZO INFERIORE AI 300 EURO

Xiaomi Mi 10 Lite è uno dei telefoni più acquistati in questa fascia di prezzo. Difficile non consigliare questo smartphone a fronte di prestazioni che non invidiano dispositivi più costosi e il design full screen da vero top. BEST BUY nella sua categoria.

CPU: Qualcomm Snapdragon 730

Qualcomm Snapdragon 730 GPU: Adreno 618

Adreno 618 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore tripla camera da 48+8+13 Mpx, flash LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR, registrazione video a 30fps in 4K – frontale 20 Mpx

posteriore tripla camera da 48+8+13 Mpx, flash LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR, registrazione video a 30fps in 4K – frontale 20 Mpx Schermo: 6.39 pollici, AMOLED, 1080 x 2340 pixel (FHD+) – 403 ppi

6.39 pollici, AMOLED, 1080 x 2340 pixel (FHD+) – 403 ppi Connettività: Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE/A2DP/aptX, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE/A2DP/aptX, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola Storage: 128 GB

128 GB Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Sistema Operativo: Android 9 MIUI 10

Android 9 MIUI 10 Dimensioni: 156.7 x 74.3 x 8.8 mm

Come accadeva nella fascia di prezzo inferiore, anche qui viene riproposta la sfida tra Xiaomi e Realme e anche in questo caso vi troverete di fronte a due smartphone in grado di offrire (ottime) performance simili. Realme 7 Pro è uno smartphone completo sotto ogni aspetto, anche lui in grado di essere un best buy.

CPU: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G GPU: Adreno 618

Adreno 618 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore quadrupla camera da 64+8+2+2 Mpx, flash LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR, registrazione video a 30fps in 4K – frontale 32 Mpx

posteriore quadrupla camera da 64+8+2+2 Mpx, flash LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR, registrazione video a 30fps in 4K – frontale 32 Mpx Schermo: 6.4 pollici, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel (FHD+) – 409 ppi

6.4 pollici, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel (FHD+) – 409 ppi Connettività: Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE/A2DP, A-GPS/GLONASS/BeiDou/NavIC

Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE/A2DP, A-GPS/GLONASS/BeiDou/NavIC Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola Storage: 128 GB

128 GB Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Sistema Operativo: Android 10 Realme UI

Android 10 Realme UI Dimensioni:160.9 x 74.3 x 8.7 mm

OPPO Reno 2 è uno smartphone del quale vi innamorerete sin dal primo sguardo, dal valore sicuramente più elevato rispetto al prezzo al quale è proposto in queste settimane. Esteticamente bellissimo, garantisce performance di altissimo livello in ogni contesto, seppur a livello hardware non sia dotato della scheda tecnica più interessante in questa fascia di prezzo.

CPU: Qualcomm Snapdragon 730G

GPU: Adreno 618

Schermo: 6,5” AMOLED Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 19:9)

RAM: 8 GB

Fotocamera posteriore: 48+13+8+2 Megapixel, stabilizzazione ottica+stabilizzatore elettronico (video max: 4K 30fps), dual led flash; fotocamera frontale: 16 megapixel

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, GPS, USB Type-C 2.0,A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Sim Card: Nano

Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola

Storage: 256 GB

Batteria: 4000 mAh

Dimensioni: 160 x 74.3 x 9.5 mm

Sistema Operativo: Android 9 ColorOS

Samsung Galaxy A51 è lo smartphone Android dell’azienda coreana che si propone come best buy, cercando di scalzare il primato che gli smartphone di Xiaomi e Realme stanno conquistando a suon di vendite. Resta sicuramente un outsider ma comunque una soluzione per gli appassionati di Samsung. Dalla sua ha un display Super AMOLED Infinity-U da far invidia a prodotti di fascia superiore. Alimentato da un processore octa-core Exynos 9611 abbinato a 4GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile. Campione nella multimedialità grazie alla quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, un secondo sensore per l’effetto profondità da 5 megapixel e l’ormai immancabile camera grandangolare da 12 megapixel. All’anteriore è invece presente un sensore da ben 32 Mp. Nessun problema di autonomia grazie alla batteria da ben 4000 mAh.

CPU : SAMSUNG Exynos 9611

: SAMSUNG Exynos 9611 GPU : Mali-G72 MP3

: Mali-G72 MP3 RAM : 4GB

: 4GB Fotocamera : posteriore da 48+5+12+5 Mpx con flash LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video a 30fps in 4K – frontale: 32 Mpx F2.2

: posteriore da 48+5+12+5 Mpx con flash LED, autofocus, stabilizzatore digitale, HDR e registrazione video a 30fps in 4K – 32 Mpx F2.2 Schermo : Infinity-U Super AMOLED da 6,5 pollici FullHD+ con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel

: Infinity-U Super AMOLED da 6,5 pollici FullHD+ con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel Connettività : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, USB Type-C 2.0, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, USB Type-C 2.0, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Sim Card : Nano

: Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Mic.

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Mic. Storage : 128 GB espandibile con microSD fino a 512GB

: 128 GB espandibile con microSD fino a 512GB Batteria : 4000 mAh

: 4000 mAh Sistema Operativo : Android 9 Samsung One UI

: Android 9 Samsung One UI Dimensioni: 158.5 x 73.6 x 7.9 mm

MIGLIOR SMARTPHONE FASCIA MEDIA – PREZZO DA 300 EURO A 400 EURO

OnePlus Nord è lo smartphone che vi farà urlare al miracolo. Disponibilità limitate per quello che è il miglior smartphone da comprare per un budget da 0 a 500€. I benefici sono troppi per spendere meno e i limiti troppo pochi per spendere di più. Dobbiamo aggiungere BEST BUY?

CPU: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G GPU: Adreno 620

Adreno 620 Schermo: 6,44” Fluid AMOLED Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel)

6,44” Fluid AMOLED Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) RAM: 8 GB

8 GB Fotocamera posteriore: tripla 48+8+2+5 Mp, LED flash, stabilizzazione ottica/digitale – fotocamera frontale: 32 Mp

tripla 48+8+2+5 Mp, LED flash, stabilizzazione ottica/digitale – fotocamera frontale: 32 Mp Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 con A2DP/LE/aptX, A-GPS/GLONASS/Galileo/Galileo, USB Type-C 2.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 con A2DP/LE/aptX, A-GPS/GLONASS/Galileo/Galileo, USB Type-C 2.0 Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola Storage: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Batteria: 4115 mAh

4115 mAh Dimensioni: 158.3 x 73.3 x 8.2 mm

158.3 x 73.3 x 8.2 mm Sistema Operativo: Android 10 OxygenOS 10.5

LG G8s ThinQ è uno dei migliori smartphone realizzati da LG negli ultimi anni, processore top di gamma e prezzo inferiore ai 400€. A livello hardware è un prodotto completo su tutti i fronti, peccato il software non sia ancora all’altezza dei competitor.

CPU: Snapdragon 855

Snapdragon 855 GPU: Adreno 640

Adreno 640 Schermo: 6,21” OLED Full HD+ (1.080 x 2.248 pixel)

6,21” OLED Full HD+ (1.080 x 2.248 pixel) RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera posteriore: tripla 12+13+12 Mp, LED flash, stabilizzazione ottica – fotocamera frontale: 8 Mp

tripla 12+13+12 Mp, LED flash, stabilizzazione ottica – fotocamera frontale: 8 Mp Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, A-GPS/GLONASS/Galileo, USB Type-C 3.1

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, A-GPS/GLONASS/Galileo, USB Type-C 3.1 Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Barometro, Air Gesture

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Barometro, Air Gesture Storage: 128 GB

128 GB Batteria: 3550 mAh

3550 mAh Dimensioni: 155.3 x 76.6 x 7.99 mm

155.3 x 76.6 x 7.99 mm Sistema Operativo: Android 9 Pie

Huawei P30 15,5 cm (6.1") 6 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 3650 mAh Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)- 3G Network: HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100- 4G Network: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300)- Sim-type: Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)- Dimensions: 149.1 x 71.4 x 7.6 mm- Weight: 165 g- Displaysize: 6.1 inc

Huawei P30 non ha bisogno di presentazioni. Smartphone in puro stile Huawei, estetica curata e comparto hardware al top ad un prezzo relativamente contenuto. Assolutamente un must have se siete fan del produttore cinese.

CPU: Huawei HiSilicon Kirin 980

Huawei HiSilicon Kirin 980 GPU: ARM Mali-G76 Mp10

ARM Mali-G76 Mp10 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore tripla camera 40 + 16+ 8 Mpx, autofocus, stabilizzazione ottica, HDR, AI, e registrazione video a 30fps in 4K – frontale 32 Mpx

posteriore tripla camera 40 + 16+ 8 Mpx, autofocus, stabilizzazione ottica, HDR, AI, e registrazione video a 30fps in 4K – frontale 32 Mpx Schermo: 6.1 pollici, OLED, 1080 x 2340 pixel (FHD+) – 422 ppi

6.1 pollici, OLED, 1080 x 2340 pixel (FHD+) – 422 ppi Connettività: USB Type-C 3.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 A2DP/LE/EDR/aptX, A-GPS/GLONASS/BeiDou

USB Type-C 3.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 A2DP/LE/EDR/aptX, A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola Storage: 128 GB espandibile

128 GB espandibile Batteria: 3650 mAh

3650 mAh Sistema Operativo: Android 9 EMUI

Android 9 EMUI Dimensioni: 149.1 x 71.4 x 7.5 mm

MIGLIOR SMARTPHONE CON PREZZO DA 400 EURO A 500 EURO – TOP DI GAMMA

Samsung Galaxy S10e porta tutto il know how di Samsung in un form factor compatto. Il top di gamma più compatto presente nel mercato (e anche uno dei più economici).

CPU : Samsung Exynos 9820

: Samsung Exynos 9820 GPU : Mali-G76 MP12

: Mali-G76 MP12 RAM : 6 GB

: 6 GB Fotocamera : posteriore 12Mpx + 16Mpx con flash LED, autofocus, stabilizzazione ottico, HDR e registrazione video a 60fps in 2160p (4K) – frontale 10 Mpx

: posteriore 12Mpx + 16Mpx con flash LED, autofocus, stabilizzazione ottico, HDR e registrazione video a 60fps in 2160p (4K) – frontale 10 Mpx Schermo : 5.8 pollici, AMOLED, 1080×2160 pixel (FHD+), 403 ppi

: 5.8 pollici, AMOLED, 1080×2160 pixel (FHD+), 403 ppi Connettività : 5.0 con LE/EDR/A2DP/aptX – USB Type-C 3.1 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo – NFC

: 5.0 con LE/EDR/A2DP/aptX – USB Type-C 3.1 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo – NFC Sim Card : Nano

: Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Barometro

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Barometro Storage : 128GB espandibile con microSD fino a 512GB

: 128GB espandibile con microSD fino a 512GB Batteria : 3100 mAh

: 3100 mAh Sistema Operativo : Android 9 Samsung One

: Android 9 Samsung One Dimensioni: 142.2 x 69.9 x 7.9 mm

Xiaomi Mi 10 è a tutti gli effetti un top di gamma. Bello e potente, può vantare il processore Snapdragon più potente e una camera principale da ben 108 Mp in grado di registrare video fino alla risoluzione di 8K (avete letto bene!).

CPU: Snapdragon 865

Snapdragon 865 GPU: Adreno 650

Adreno 650 RAM: 8 GB

8 GB Fotocamera: posteriore 108Mp + 13 Mp+2 Mp + 2 Mp con flash LED, autofocus, stabilizzazione ottico, HDR e registrazione video a 30fps in 8K – frontale 20 Mp

posteriore 108Mp + 13 Mp+2 Mp + 2 Mp con flash LED, autofocus, stabilizzazione ottico, HDR e registrazione video a 30fps in 8K – frontale 20 Mp Schermo: 6,67 pollici AMOLED, 1080×2340 pixel (FHD+), 386 ppi

6,67 pollici AMOLED, 1080×2340 pixel (FHD+), 386 ppi Connettività: Bluetooth 5.1 con LE/A2DP/aptX – USB Type-C 2.0 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo – NFC

Bluetooth 5.1 con LE/A2DP/aptX – USB Type-C 2.0 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo – NFC Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Barometro

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Barometro Storage: 256GB

256GB Batteria: 4780 mAh

4780 mAh Sistema Operativo: Android 10 MIUI 11

Android 10 MIUI 11 Dimensioni: 162.58 x 74.8 x 8.96 mm

MIGLIOR SMARTPHONE CON PREZZO DA 500 EURO A 600 EURO – TOP DI GAMMA

OnePlus 7 Pro - Smartphone, Grigio (Mirror Grey), 8GB+256GB - Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2- 3G Network: HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100- 4G Network: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)- Sim-type: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)- Dimensions: 162.6 x 75.9 x 8.8 mm- Weight: 206 g- Displa

Con OnePlus 7 Pro l’azienda cinese ha finalmente fatto quel passo in avanti che porta un proprio dispositivo nella fascia premium del mercato. OnePlus 7 Pro è un concentrato di tecnologia sotto tutti i fronti, a partire dal processore più performante di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 855 abbinato a 6, 8 oppure ben 12GB di memoria RAM. Il display è uno dei migliori in circolazione grazie al pannello AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 90 Hz. Il comparto fotografico, nel corso degli anni, ha fatto passi in avanti importanti in ottica di raggiungimento dei migliori camera phone e anche quest’anno non si smentisce, merito della tripla camera posteriore con sensore principale da 48MP, teleobiettivo da 8MP e camera grandangolare da 16MP. Inutile dire che, come accade ormai dall’uscita di OnePlus One, anche questo OnePlus 7 Pro è uno dei dispositivi Android più veloci in commercio.

CPU: Qualcomm Snapdragon 855 – Octa core da 1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.8 GHz

Qualcomm Snapdragon 855 – Octa core da 1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.8 GHz GPU: Adreno 640

Adreno 640 RAM: 6/8/12 GB

6/8/12 GB Fotocamera: posteriore tripla da 48 Mpx (con OIS) + 16 Mpx (ultra wide a 170°) + 8 Mpx (con OIS), triplo autofocus, dual flash – frontale pop-up da 16 Mpx

posteriore tripla da 48 Mpx (con OIS) + 16 Mpx (ultra wide a 170°) + 8 Mpx (con OIS), triplo autofocus, dual flash – frontale pop-up da 16 Mpx Schermo: 6.67 pollici AMOLED, 1440×3120 pixel (QHD+), 515 ppi

6.67 pollici AMOLED, 1440×3120 pixel (QHD+), 515 ppi Connettività: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 3.1, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/SBAS

Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 3.1, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/SBAS Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore Storage: 128/256 UFS 3.0

128/256 UFS 3.0 Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Sistema Operativo: Android 9 OxygenOS Pie

Android 9 OxygenOS Pie Dimensioni: 162.6 x 75.9 x 8.8 mm

iPhone X non è più il top di gamma di Apple, ma abbiamo deciso di lasciare nella guida iPhone X ancora per un po’ perché crediamo possa essere il miglior connubio attuale per portare a casa un top di gamma Apple risparmiando qualcosina, considerando le poche differenze con le nuove versioni. Il protagonista assoluto è lo schermo: un display Super Retina da 5,8″, perfetto nel palmo della mano e splendido per gli occhi. Le due fotocamere posteriori hanno lo stabilizzatore ottico dell’immagine e obiettivi più veloci: foto e video saranno impeccabili anche con poca luce. A11 Bionic è un chip potente e intelligente, con un motore neurale capace di svolgere fino a 600 miliardi di operazioni al secondo. Eccellente e reattivissimo lo scanner facciale che permette di sbloccare lo smartphone. Senza ombra di dubbio però, se volete acquistare il meglio assoluto e non avete paura del prezzo di vendita esorbitante, dovreste seriamente prendere in considerazione iPhone 11.

Display: 5,8” Super Retina Display OLED-all screen, risoluzione 2436×1125 pixel, 458ppi, con HDR, True Tone e 3D Touch

5,8” Super Retina Display OLED-all screen, risoluzione 2436×1125 pixel, 458ppi, con HDR, True Tone e 3D Touch CPU: Apple A11 Bionic, hexa-core, GPU proprietaria e motore neurale

Apple A11 Bionic, hexa-core, GPU proprietaria e motore neurale RAM: 3 GB

3 GB Memoria interna: 64 / 256 GB

64 / 256 GB Fotocamera posteriore: doppia fotocamera da 12 megapixel, con aperture f/1.8 (grandangolo) e f/2.4 (teleobiettivo), con zoom ottico digitale fino a 10X, doppia stabilizzazione dell’immagine e Quad-LED True Tone Flash. Registrazione video 4K60FPS e 1080p240FPS

doppia fotocamera da 12 megapixel, con aperture f/1.8 (grandangolo) e f/2.4 (teleobiettivo), con zoom ottico digitale fino a 10X, doppia stabilizzazione dell’immagine e Quad-LED True Tone Flash. Registrazione video 4K60FPS e 1080p240FPS Fotocamera frontale: 7 megapixel, apertura f/2.2 con scansione 3D del volto e Portrait Lightning

7 megapixel, apertura f/2.2 con scansione 3D del volto e Portrait Lightning Connettività: nano SIM, Wi‑Fi 802.11ac con tecnologia MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, NFC, Lightning

nano SIM, Wi‑Fi 802.11ac con tecnologia MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, NFC, Lightning Dimensioni: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

143,6 x 70,9 x 7,7 mm Peso: 174 grammi

174 grammi Sistema operativo: iOS 11

MIGLIOR SMARTPHONE TOP DI GAMMA – PREZZO SUPERIORE A 600 EURO

Huawei Mate 30 Pro è il nuovissimo ed interessantissimo top di gamma dell’azienda cinese, lo smartphone da battere sul fronte Android. Su tutto spicca la quadrupla fotocamera da 40+40+8 Mpx con sensore aggiuntivo ToF, che riesce a garantire il più alto standard d’immagine su smartphone nelle scene in notturna, progettata in collaborazione con Leica. Decisamente consigliato se le fotografie sono il vostro pane quotidiano. Tuttavia Huawei Mate 30 Pro non è solo questo. Sulla parte frontale è presente un bellissimo display flex OLED da 6,53″, HDR e risoluzione 2400×1176 pixel. Il processore a bordo è il nuovo Huawei HiSilicon Kirin 990 abbinato a massimo 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Huawei Mate 30 Pro è davvero il concorrente di iPhone 11 Pro Max per la fascia extra lusso del mercato ed uno dei miglior smartphone Android, nonostante la mancanza dei servizi Google rappresenti un grosso limite.

Display: OLED Flex da 6,53″, 2400 x 1176, HDR

OLED Flex da 6,53″, 2400 x 1176, HDR CPU: Kirin 990 e Mali G76

Kirin 990 e Mali G76 GPU: Mali-G76 MP16

Mali-G76 MP16 RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno: fino ad 256 GB UFS3.0

fino ad 256 GB UFS3.0 Fotocamera posteriore: 40 MP wide+40 MP ultra-wide+telephoto 8 MP+ sensore ToF 3D, anteriore: 32 MP

40 MP wide+40 MP ultra-wide+telephoto 8 MP+ sensore ToF 3D, 32 MP Dimensioni: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm

158.1 x 73.1 x 8.8 mm Connettività: Bluetooth 5.1 A2DP/LE/aptX, USB Type-C 3.1, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, IRDA, NFC

Bluetooth 5.1 A2DP/LE/aptX, USB Type-C 3.1, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, IRDA, NFC Peso: 198 grammi

198 grammi Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida 40W e 24W in wireless

Samsung Galaxy Note S20 Ultra 5G è un top di gamma assoluto! Dotato di un bellissimo display Dynamic AMOLED da 6.9 pollici con risoluzione 1440×3200 pixel. La fotocamera principale è una spettacolare configurazione quadrupla con diverse aperture focali e principale da ben 108 MP per soddisfare tutte le esigenze, senza dimenticare l’efficacissima stabilizzazione ottica. La camera anteriore è invece in configurazione singola da 40 Megapixel. Il processore di questo dispositivo è un Exynos 990 ad 8 core a 64 bit. Presenti inoltre 12 GB di RAM e 128 GB di memoria, comunque espandibile tramite l’ausilio di una microSD fino ad 1 TB. La batteria non removibile di questo dispositivo è da 5000 mAh per garantire un’ottima autonomia.

CPU: SoC Exynos 990

SoC Exynos 990 RAM: 12 GB

12 GB Fotocamera: quadrupla fotocamera posteriore, 108 MP principale + zoom da 48 MP + grandangolo da 12 MP+3D ToF sensor, stabilizzazione ottica; fotocamera anteriore: 40 MP F2.2

quadrupla fotocamera posteriore, 108 MP principale + zoom da 48 MP + grandangolo da 12 MP+3D ToF sensor, stabilizzazione ottica; fotocamera anteriore: 40 MP F2.2 Schermo: 6.9″ 1440×3200 pixel Dynamic AMOLED, 511 ppi, Gorilla Glass 6

6.9″ 1440×3200 pixel Dynamic AMOLED, 511 ppi, Gorilla Glass 6 Connettività: Bluetooth 5.0 con LE/A2DP/aptX – USB Type-C 3.1 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou – NFC

Bluetooth 5.0 con LE/A2DP/aptX – USB Type-C 3.1 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou – NFC Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Sensore impronte digitali, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Mic di Riduzione Rumore, Barometro

Accelerometro, Sensore impronte digitali, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Mic di Riduzione Rumore, Barometro Storage: 128 GB espandibile con microSD fino a 1TB

128 GB espandibile con microSD fino a 1TB Batteria: 50 00 mAh

00 mAh Sistema Operativo: Android 10 Pie

Android 10 Pie Dimensioni: 166.9 x 76 x 8.8 mm

Google Pixel 4 XL rappresenta la quintessenza dell’ingegneria made by Google. L’hardware più potente disponibile sul mercato dei migliori smartphone da acquistare Android abbinato all’esperienza software più pura ed ottimizzata possibile. Snapdragon 855, 46 GB di RAM e 128 GB di storage interno sono solo alcune specifiche di un dispositivo che andrebbe provato prima ancora di essere giudicato per i suoi “numeri” o per la sua estetica, oggettivamente, poco “ispirata”. Anche quest’anno si gioca il primo posto tra i migliori camera phone nonostante, a differenza dei suoi rivali, affida tutto il reparto ad una doppia camera posteriore. Una batteria da 3700 mAh garantisce autonomia a sufficienza per la gestione dell’intero comparto hardware.

CPU: Qualcom Snapdragon 855

Qualcom Snapdragon 855 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: dual camera da 12.2 + 16 Mp, stabilizzazione ottica+digitale, HDR e Night Mode- frontale 8 Mpx

dual camera da 12.2 + 16 Mp, stabilizzazione ottica+digitale, HDR e Night Mode- frontale 8 Mpx Schermo: 6.3″ 1440×3040 OLED

6.3″ 1440×3040 OLED Connettività: Bluetooth 5.0 con LE/A2DP/aptX – USB Type-C 3.1 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac -A-GPS/GLONASS/Galileo

Bluetooth 5.0 con LE/A2DP/aptX – USB Type-C 3.1 – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac -A-GPS/GLONASS/Galileo Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro

Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro Storage: 128 GB non espandibile con microSD

128 GB non espandibile con microSD Batteria: 3700 mAh

3700 mAh Sistema Operativo: Android 10 stock

Android 10 stock Dimensioni: 160.4 x 75.1 x 8.2 mm

iPhone 11 Pro Max è attualmente il top di gamma assoluto quando si fa riferimento ai dispositivi di Apple. Il nuovissimo processore Apple A13 Bionic, la camera posteriore migliorata ed un design raffinato, hanno fatto fare il passo in avanti agli ultimi arrivati in casa Apple, tra i migliori smartphone da acquistare senza neppure pensarci se siete affascinati dai prodotti della mela di Cupertino. Prestazioni al top, eleganza garantita dal display OLED da 6,5″ con risoluzione di 2688×1242 pixel e comparto foto/video tra i primi della classe, nella top 3 dei migliori camera phone grazie al triplo sensore da 12 Mpx.

Display: OLED da 6,5 pollici, 2688×1242 pixel 456 ppi, con design All-screen e supporto HDR, contrasto 1.000.000:1

OLED da 6,5 pollici, 2688×1242 pixel 456 ppi, con design All-screen e supporto HDR, contrasto 1.000.000:1 CPU : Apple A13 Bionic, 6 core e GPU quad core proprietaria

: Apple A13 Bionic, 6 core e GPU quad core proprietaria Storage : 64/256/512 GB

: 64/256/512 GB Fotocamera posteriore : triplo sensore da 12 Megapixel con ottica grandangolare f/1.8 e ottica tele 2x f/2.4, stabilizzazione ottica OIS e flash True Tone

: triplo sensore da 12 Megapixel con ottica grandangolare f/1.8 e ottica tele 2x f/2.4, stabilizzazione ottica OIS e flash True Tone Fotocamera anteriore: sensore da 12 Megapixel f/2.2 con sistema True Depht

sensore da 12 Megapixel f/2.2 con sistema True Depht Sicurezza: FaceID migliorato, Apple Pay

FaceID migliorato, Apple Pay Connettività: LTE, Dual-SIM fisica + eSIM, GPS assistito, GLONASS, Galileo e QZSS, Wi‑Fi 802.11ac con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, connettore Lightning

LTE, Dual-SIM fisica + eSIM, GPS assistito, GLONASS, Galileo e QZSS, Wi‑Fi 802.11ac con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, connettore Lightning Batteria: 3969 mAh

3969 mAh Dimensioni: 158 x 77.8 x 8.1 mm, 226 g

158 x 77.8 x 8.1 mm, 226 g Sistema operativo: iOS 13

OnePlus 8 Pro è il primo vero smartphone di fascia premium dell’azienda, senza nulla da invidiare ad altre soluzioni presenti sul mercato. OnePlus 8 Pro è un concentrato di tecnologia sotto tutti i fronti, a partire dal processore più performante di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 865 abbinato a 12GB di memoria RAM. Il display è uno dei migliori in circolazione grazie al pannello Fluid AMOLED da 6,78″ con refresh rate a 90 Hz. Il comparto fotografico, nel corso degli anni, ha fatto passi in avanti importanti in ottica di raggiungimento dei migliori camera phone e anche quest’anno non si smentisce, merito della quadrupla camera posteriore con sensore principale da 48MP. Inutile dire che, come accade ormai dall’uscita di OnePlus One, anche questo OnePlus 8 Pro è uno dei dispositivi Android più veloci in commercio.

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 GPU: Adreno 650

Adreno 650 RAM: 12 GB

12 GB Fotocamera: posteriore quadrupla da 48 Mpx + 8 Mpx + 48 Mpx + 5 Mpx, triplo autofocus, dual flash – frontale da 16 Mpx

posteriore quadrupla da 48 Mpx + 8 Mpx + 48 Mpx + 5 Mpx, triplo autofocus, dual flash – frontale da 16 Mpx Schermo: 6.78 pollici Fluid AMOLED, 1440×3168 pixel (QHD+), 513 ppi

6.78 pollici Fluid AMOLED, 1440×3168 pixel (QHD+), 513 ppi Connettività: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 3.1, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/SBAS

Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 3.1, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/SBAS Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore Storage: 256 GB

256 GB Batteria: 4510 mAh

4510 mAh Sistema Operativo: Android 10 OxygenOS

Android 10 OxygenOS Dimensioni: 165.3 x 74.35 x 8.5 mm

Il mercato degli smartphone è in continuo fermento. Soprattutto in questo periodo in cui il settore dell'elettronica sta vivendo alti e bassi a causa della pandemia globale, potrebbero esserci delle variazioni tra i prezzi.

Vista la spinta economica, non è difficile assistere al lancio di nuovi prodotti in molteplici periodi dell’anno, soprattutto considerando l’annullamento del MWC 2020. Vi consigliamo dunque di tenere sempre sotto controllo la nostra lista sul miglior smartphone da acquistare così come la guida ai migliori smartphone cinese, che verranno aggiornate ogni mese tenendo conto delle ultime proposte del mercato.