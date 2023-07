Samsung Galaxy Watch5: offerta unica da Mediaworld!

Offerta imperdibile per l’ultimo smartwatch top di gamma, è infatti possibile acquistare il nuovo Galaxy Watch5 con uno sconto da Mediaworld

In occasione dell’ultimo volantino Mediaworld Samsung Galaxy Watch5 sarà disponibile al prezzo di 229,99€ anziché 299,99€. Con Galaxy Watch5 Samsung ha voluto stabilire un nuovo standard per ciò che un dispositivo mobile di qualità superiore può fare. Grazie all’ottimizzazione dell’hardware, del software, dell’elaborazione e altro ancora, il nuovissimo smartwatch Galaxy ha migliorato completamente ogni aspetto del dispositivo.

Samsung Galaxy Watch5: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

Progettato per le sfide quotidiane, il Galaxy Watch5 offre un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea restituisce un’istantanea completa dello stato di salute complessivo dell’utente con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, proporre allenamenti personalizzati e tenere traccia dei progressi. Finita la fatica, la serie Galaxy Watch5 offre all’utente preziosi dati sul recupero. Tra cui la frequenza cardiaca post cardio dopo un allenamento intenso e consigli personalizzati sulla quantità di acqua da assumere in base ai liquidi persi sudando.

Poiché il benessere non può prescindere da un buon riposo notturno, Samsung aiuta gli utenti anche a dormire meglio. Gli utenti possono imparare a conoscere i propri ritmi del sonno attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno, il russare e i livelli di ossigeno nel sangue. Gli utenti possono acquisire abitudini di sonno migliori con Guida al sonno avanzato, la funzionalità che offre un programma personalizzato della durata di un mese. Grazie all’integrazione con SmartThings, Galaxy Watch5 attiva in automatico le impostazioni predefinite di luci, condizionatori e televisori connessi in modo da creare l’ambiente più conciliante al riposo notturno. E si possono dormire sonni tranquilli anche perché la funzionalità potenziata di rilevamento delle cadute invia un messaggio al contatto di emergenza nel caso in cui l’utente o un suo caro inciampino in casa o cadano dal letto.

Conclusioni

Samsung Galaxy Watch5 è ora disponibile in offerta da Mediaworld a soli 229,99€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall'ottimo rapporto qualità prezzo.