Monster Hunter Rise e Mega Man 11: arriva la collaborazione!

Monster Hunter Rise, nuovo capitolo della saga sviluppata da Capcom disponibile al momento su Nintendo Switch, avrà presto un evento in collaborazione con la storica serie Mega Man

Dopo l’uscita di Monster Hunter Rise, Capcom ha avuto varie collaborazioni con titoli appartenenti al publisher, tra cui Okami e Street Fighter. In ognuna è stato possibile sbloccare un outfit, indossabile come armatura o per personalizzare il proprio Palamuto. Anche nella prossima, tra Monster Hunter Rise e Mega Man, si avrà un costume completando una quest, con il quale il Palamuto si tramuterà in Rush, fedele animale-robot che ha debuttato in Mega Man 3. Una simile collaborazione ci fu anche in Monster Hunter World, con l’outfit di Mega Man per il Palico.

Monster Hunter Rise e Mega Man: combo per cacciatori hi-tech

In questo evento, i cacciatori potranno compiere numerose azioni assieme al proprio Palimuto: potranno sfruttare il potere di trasformarsi in razzo per andare più veloci, o usare il trampolino sulla schiena di Rush quando si scende dalla cavalcatura per saltare più in alto e superare degli ostacoli. Di sicuro molti fan non vedranno l’ora di poter sfrecciare per la mappa e tra i mostri insieme al loro cagnolino robotico, oltre che a dargli, all’occasione, anche una bella coccolata.

READY? Rush jets in to Monster Hunter Rise! 🤖🐶#MHRise x @MegaMan Collab coming September 24. pic.twitter.com/7BGPWPOf1K — Monster Hunter (@monsterhunter) September 17, 2021

L’annuncio inerente alla collaborazione tra Monster Hunter Rise e Mega Man è stato pubblicato per la prima volta il 17 settembre, attraverso un tweet ufficiale sull’account di Capcom. La data di rilascio nella quale potremo partecipare all’evento sarà il 24 settembre su Nintendo Switch. Inoltre, per questo autunno è prevista anche un’altra nuova collaborazione, ma al momento non sono state fornite informazioni. Se volete sapere cosa ne pensiamo di Monster Hunter Rise, date un’occhiata alla nostra recensione.

