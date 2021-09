Cassa Bluetooth RGB: sconto del 50% su Amazon

Importante sconto su Amazon.it che vede una Cassa bluetooth RGB con uno sconto del cinquanta per cento. Vediamone qualche caratteristica

Qualità costruttiva molto buona per questo speaker bluetooth RGB. Modalità LED Multicolor che permette di accendere il nostro umore con diverse modalità di illuminazione grazie a LED integrati per diversi scenari. Anche agli speaker è stata spesa una degna ingegnerizzazione. Struttura full-range one speaker da 10W.

Sorround stereo a 360 gradi che permette una diffusione efficace in tutta la stanza. Frequenza alte chiare ed equilibrate e bassi profondi e potenti senza distorsioni.

Accoppiamento wireless e batteria

L’accoppiamento wireless è assicurato dalla tecnologia true wireless che permette di accoppiare tra di loro due dispositivi audio via bluetooth. Interfaccia AUX standard da 3.5mm, microSD o driver USB fino a 32GB.

Bluetooth 5.0 per una trasmissione senza fili fino a 10 metri. La batteria di questa cassa bluetooth RGB è di 1800 mAh che assicura una riproduzione fino a 8 ore grazie alla batteria al litio.

L’offerta su Amazon

Potrete trovare questa promozione direttamente su Amazon. Approfittandone potrete ottenere uno sconto del 50% sul prezzo originale di 29.99€.

Voi cosa ne pensate di questa cassa bluetooth RGB? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.