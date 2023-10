Call of Duty: Modern Warfare 3, svelati i requisiti per PC!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 3, la nuova iterazione del franchise di Acrtivision Blizzard che arriverà sul mercato il prossimo 10 novembre

Con l’acquisizione da parte di Microsoft che sembra essere stata conclusa, Activision è pronta per lanciare sul mercato Call of Duty: Modern Warfare 3, che dopo una fase di beta arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One il prossimo 11 novembre. Con l’avvicinarsi della data d’uscita, l’azienda ha ufficialmente divulgato i requisiti per la versione PC del gioco. Beenox, lead developer della versione PC di Call of Duty, ha spiegato come i giocatori avranno più di 500 opzioni di personalizzazione nel gioco, con grafica in 4K e supporto all’Ultrawide. Confermato anche il supporto al DLSS 3 di Nvidia e a Nvidia Reflex.

I requisiti della versione PC di Modern Warfare 3

Qui sotto trovate i requisiti Minimi di sistema per la versione PC di Modern Warfare 3:

Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento) CPU : Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8 GB

: 8 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 o GTX 1650 | AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 o GTX 1650 | AMD Radeon RX 470 Video Memory : 2 GB

: 2 GB Spazio Necessario : SSD con 149 GB di spazio libero (78GB se sono già installato COD HQ e Warzone)

: SSD con 149 GB di spazio libero (78GB se sono già installato COD HQ e Warzone) Rete : connessione internet a banda larga

: connessione internet a banda larga Audio: compatibile DirectX

Continuiamo con i requisiti Raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 64 bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 64 bit (ultimo aggiornamento) CPU : Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 1600X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB GPU : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti o RTX 3060 | AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti o RTX 3060 | AMD Radeon RX 6600XT Video Memory : 8 GB

: 8 GB Spazio Necessario : SSD con 149 GB di spazio libero (78GB se sono già installato COD HQ e Warzone)

: SSD con 149 GB di spazio libero (78GB se sono già installato COD HQ e Warzone) Rete : connessione internet a banda larga

: connessione internet a banda larga Audio: compatibile DirectX

Infine, terminiamo con i requisiti Competitivi / Ultra 4K:

Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 64 bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 64 bit (ultimo aggiornamento) CPU : Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 7 2700X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 o RTX 4070 | AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 o RTX 4070 | AMD Radeon RX 6800XT Video Memory : 10 GB

: 10 GB Spazio Necessario : SSD con 149 GB di spazio libero (78GB se sono già installato COD HQ e Warzone)

: SSD con 149 GB di spazio libero (78GB se sono già installato COD HQ e Warzone) Rete : connessione internet a banda larga

: connessione internet a banda larga Audio: compatibile DirectX

Queste erano dunque tutte le configurazioni dei requisiti per la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 3. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Activision qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!