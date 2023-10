Festeggiamo Halloween con questa retro-recensione di Nightmare Before Christmas, un cult perfetto per celebrare questa spettrale ricorrenza

TITOLO ORIGINALE: Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas. GENERE: Animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Henry Selick. CAST: Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O’Hara, Renato Zero, Ken Page. DURATA: 73 minuti. DISTRIBUTORE IN ITALIANO: Buena Vista International Italia. USCITA: 1993.

Anche quest’anno è arrivato il periodo tanto amato da grandi e piccini; stiamo parlando di Halloween, ricorrenza sempre più presente anche nelle nostre città. Mentre i negozi e le nostre tavole vengono imbandite di decorazioni e pietanze a tema, anche noi di tuttotek.it vogliamo festeggiare la ricorrenza proponendovi la retro-recensione di un film rimasto nel cuore di tantissimi spettatori. Stiamo parlando di Nightmare Before Christmas, film d’animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ma ideato e co-prodotto da Tim Burton che lo ideò dopo aver visto, passeggiando per strada, un negoziante sostituire gli addobbi di Halloween, in vetrina, con quelli di Natale. Da questa semplice scena di vita, il regista riuscì a creare un lungometraggio amatissimo ancora oggi.

L’incubo prima di Natale | Retro-recensione Nightmare Before Christmas: un film senza tempo

Nightmare Before Christmas racconta le vicende che ruotano attorno al Paese di Halloween, un’oscura città, abitata da vampiri, streghe, scheletri ed altre losche figure, che vivono in funzione dei festeggiamenti del 31 ottobre, la festa di Halloween appunto. Qui vive anche Jack Skeletron, personaggio amato e stimato da tutti per le sue grandi doti nel celebrare la ricorrenza. Jack però nasconde dentro di sé un sentimento contrastante: è stanco della solita routine e vorrebbe sperimentare altro. Una sera, annoiato e sconsolato, si ritrova con sua enorme sorpresa nel Paese di Natale e ne rimane affascinato a tal punto da decidere di portare questa atmosfera piena di calore e amore anche nella sua città.

Alla sua uscita il film ebbe un buon successo di pubblico e critica e fu elogiato per moltissimi aspetti, primo fra tutti il sapiente utilizzo della tecnica in stop-motion, con cui ha saputo imprimersi nel cuore di grandi e piccini (ai tempi poco avvezzi a questo stile). Questo aspetto, assieme ad un’ ottima colonna sonora e a personaggi ben rappresentati, ha permesso a Nightmare Before Christmas di diventare un capolavoro da guardare e riguardare, anche dopo trent’anni dalla sua uscita, senza apparire mai datato. La pellicola venne nominata all’Oscar per i Migliori effetti speciali, la prima volta per un film d’animazione. Premio che fu vinto in quell’anno da Jurassic Park.

Un fascino senza tempo | Retro-recensione Nightmare Before Christmas: un film senza tempo

Alla creazione di questa opera hanno preso parte circa 100 artisti, tra animatori e disegnatori, che hanno portato avanti il progetto per circa tre anni. Un lavoro dalla mole incredibile dovuto allo stile in stop-motion, che ha richiesto tantissime ore di lavorazione. Il risultato è stato un film dall’estetica indimenticabile, dove ogni inquadratura potrebbe essere considerata un’opera d’arte gotica. I movimenti dei personaggi appaiono fluidi e gli ambienti ben caratterizzati, tanto che verrebbe voglia di scoprire ogni vicolo del lugubre Paese di Halloween e del festoso Paese di Natale. Senza contare la curiosità, lasciata insoddisfatta, di conoscere quali altri paesaggi e personaggi si nascondono dietro le porte ad albero delle altre festività. Chi non sarebbe curioso di fare una visitina al Paese di San Valentino, o a quello della Festa del Ringraziamento?

Ora possiamo affermare con certezza che tutto il duro lavoro ha dato i suoi frutti. Nightmare Before Christmas è sicuramente uno di quei film in grado di creare un alone di mistero irresistibile intorno a sé. Le caratteristiche gotiche ma allo stesso tempo bizzarre di quel mondo oscuro ci affascinano a tal punto da esserne attratti come calamite. Da non scordare l’impatto musicale che la colonna sonora ha donato al film. Le canzoni profonde ed incisive sono interpretate magistralmente da Danny Elfman e ancora più intensamente, nella versione italiana, da Renato Zero, capace di portare in scena un Jack teatrale ed intenso, in grado di arrivare subito al cuore del pubblico. La sola essenza estetica e musicale però non basta per descrivere un lungometraggio che porta con sé anche un significato profondo, nascosto dietro le vicende.

L’essenza di Tim Burton | Retro-recensione Nightmare Before Christmas: un film senza tempo

Nonostante Nightmare Before Christmas sia stato creato sotto la regia di Henry Selick, amico e socio di Tim Burton, il film trasuda stile e tematiche tipiche della filmografia di quest’ultimo. Ideato e prodotto proprio da Burton, il regista dalle sfumature gotiche ha dovuto appoggiarsi al lavoro di Selick per la sua realizzazione, a causa degli impegni sul set del secondo capitolo di Batman. Non possiamo dunque nascondere la bravura di Selick nel non snaturare Nightmare Before Christmas della sua essenza.

Oltre all’aspetto estetico, sono diversi i temi affrontati e ricorrenti anche in altre opere di Burton. Uno fra tutti è sicuramente il senso di isolamento cha caratterizza il protagonista dal resto della sua comunità (come accade ad Edward mani di forbice). Jack vorrebbe far suo lo spirito del Natale, portandolo nel suo mondo, ma non può a causa della sua natura, così diversa da quella degli abitanti del Paese di Natale. Proprio per questo, il risultato sarà qualcosa di ben lontano dall’originale: pregno di sfumature macabre e terrificanti, tipiche del mondo a cui appartiene e di cui ha interiorizzato le caratteristiche. Il tentativo di Jack di cambiare il Paese di Halloween e i suoi abitanti si rivela una scelta catastrofica. È proprio il rispetto delle diversità di ciascuno a rendere il mondo vario, sia che ti piacciano le tetre atmosfere di Halloween, sia che tu sia affascinato dal clima natalizio.

Conclusioni

Nightmare Before Christmas è quindi ben più che una buona estetica e ottima musica. Jack non è altro che lo specchio di molti di noi. Abbiamo tutto ciò che si possa desiderare per un buon standard di vita, eppure, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso, che possa dare una scossa alla nostra routine. Non ci sentiamo mai completi. Se da un lato questa può essere una caratteristica che fa onore per il nostro coraggio, dall’altro rischiamo sempre di farci trascinare in ambienti contrari alla nostra natura, finendo così per tradire il nostro vero essere e calpestando, allo stesso tempo, l’essenza di ciò che portiamo nel nostro mondo. Semplicemente lo facciamo nostro, senza comprenderne il significato. Così, per quanto mostri, streghe e vampiri ci mettano impegno, non sono in grado di trasmettere al mondo la vera essenza del Natale, perché non la conoscono.

Ironia della sorte, è proprio ciò che accade alla festa di Halloween nelle nostre città. Non sono in pochi a rifiutare questa festa, proprio perché nata lontano dall’Italia. Per altri invece, è una simpatica ricorrenza da festeggiare con costumi, festicciole e dolci, spesso ignorandone le origini. E voi che ne pensate di Halloween? Fatecelo sapere! Invitandovi a recuperare questo gioiellino dell’animazione se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo anche questa nostra guida, perfetta per chi volesse festeggiare questa ricorrenza, in compagnia di un bel film!

9 Il film di Halloween per eccellenza! Punti a favore Animazione fluida

Animazione fluida Atmosfera immersiva

Atmosfera immersiva Caratterizzazione dei personaggi principali

Caratterizzazione dei personaggi principali Colonna sonora

Colonna sonora Tematiche ancora attuali Punti a sfavore L'impossibilità (per ovvie ragioni) di esplorare più ampiamente questo mondo

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.