Da Dungeons and Dragons a Starcraft: la potenza dell’intelligenza artificiale nei videogame

In questo articolo andremo ad analizzare quello che è il ruolo dell’intelligenza artificiale nei videogames, da Dungeons and Dragons a Starcraft

Per intelligenza artificiale intendiamo una certa abilità da parte della macchina, che riesce a sviluppare caratteristiche prevalentemente umane come la creatività, la pianificazione, l’organizzazione e anche il ragionamento. Questa caratteristica è oggi sempre più presente in notevoli esempi tecnologici, alcuni dei quali sono in commercio su larga scala. Tra questi spiccano i videogame.

Negli ultimi anni sono vari i giochi che sono stati esaltati dall’implementazione dell’intelligenza artificiale, un device ormai necessario affinché l’esperienza di gioco sia completa e unica. Uno di questi è entrato da poco a far parte dello scenario più prestigioso, mentre l’altro è un gioco storico che oggi trae ancora più benefici proprio dall’uso di questa tecnologia.

Velocità e interazione

Siccome l’intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente e dunque di risolvere alcuni tipi di problemi, il procedimento durante un gioco di ruolo aiuta a ottenere un’esperienza di gioco assoluta. La ricezione dei dati è immediata e l’adattamento della macchina a esigenze impellenti è lo stesso di un essere umano, e tale caratteristica è evidente in un prodotto come Dungeons and Dragons, uno dei giochi più di grido degli ultimi anni.

Nato nel 2019 e ispirato a all’omonimo gioco da tavolo, questo prodotto è la classica avventura interattiva che si basa sulle scelte del giocatore, attraverso le quali l’intelligenza artificiale permette poi di avere diversi sviluppi. Si tratta, dunque, di un salto quantico dal punto di vista dell’improvvisazione delle vicende, visto che per ogni scelta il software creerà una storica unica, attraverso una velocità impressionante e una costante interazione tra personaggi.

Entrato a far parte del novero dei migliori giochi di ruolo in assoluto, questo prodotto è stato ripresentato quest’anno nella versione “l’onore dei ladri”, che sta avendo un notevole successo tra i gamer. E ciò anche grazie ai miglioramenti relativi all’IA, che riesce a generare migliori contenuti grazie a un’elevata capacità di adattamento, analizzando gli effetti delle azioni precedenti impostate dal giocatore e offrendo così una serie di alternative di gioco accattivanti, ma tutte in qualche modo correlate con l’attività impostata dal protagonista.

Strategia e creatività

Per quanto riguarda un esempio più classico, come lo storico StarCraft, un gioco che negli anni ha fatto la storia, l’intelligenza artificiale aiuta il giocatore a immergersi ancora di più nelle vicissitudini di un gioco di strategia in un contesto di fantascienza in tempo reale. In tale caso l’apporto dell’IA permette di simulare un processo decisionale intelligente che aiuta a ottenere una strategia di gioco ancora più evoluta e concreta, ma anche più creativa.

Da questo punto di vista, il moderno concetto di gioco di StarCraft viene esaltato maggiormente nella modalità campagna, dove il giocatore deve affrontare una serie di personaggi e gruppi che vengono controllati proprio dall’IA, la quale sposta l’asse dell’intreccio della storia a seconda delle azioni del giocatore. Il contesto e la trama del gioco ne risentono positivamente, e lo stesso vale per l’intensità. Un’esperienza assoluta, fornita proprio dai passi da gigante effettuati dall’IA, ormai onnipresente nei videogame.

