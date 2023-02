Metroid Prime 2 e 3 arriveranno a breve su Switch?

Un noto giornalista ha riferito che, in base alle informazioni in suo possesso, Metroid Prime 2 e 3 verranno rilasciati su Switch

Metroid Prime Remastered è stato oggetto di voci di corridoio per molto tempo prima del relativo reveal ufficiale, al punto che in molti avevano cominciato a credere che il rifacimento in questione non sarebbe mai stato realizzato. Naturalmente, di recente, Nintendo ha finito per annunciare e rilasciare il titolo rimasterizzato proprio lo stesso giorno, dando un po’ di sollievo ai fan della saga in questione che “soffrono” da tempo. Sembrerebbe, tuttavia, che il colosso di Kyoto potrebbe avere in programma altre uscite simili e ci stiamo riferendo, in modo particolare, a Metroid Prime 2: Echoes e Metroid Prime 3: Corruption. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Metroid Prime 2 e 3: Jeff Grubb torna a pronosticarne l’arrivo su Switch

Questo è almeno quanto sostiene il noto giornalista Jeff Grubb, che di recente è tornato su Twitter per ribadire le sue affermazioni passate. A giugno dell’anno scorso, Grubb ha fatto trapelare che Nintendo avrebbe preparato Metroid Prime Remastered per il lancio di Nintendo Switch e che, anche se si tratta di un gioco a sé stante, la società intende portare sulla stessa console anche Metroid Prime 2: Echoes e Metroid Prime 3: Corruption.

È interessante notare che all’epoca Grubb aveva dichiarato che, a differenza del gioco originale, le riedizioni per Switch di Metroid Prime 2 e 3 non sarebbero state delle “grandi” rimasterizzazioni, ma sarebbero state lanciate come aggiornamenti molto più conservativi con controlli aggiornati. Ebbene, in base al suo ultimo tweet, sembrerebbe che questo sia ancora il piano del colosso nipponico.

Naturalmente, i piani di Nintendo per i giochi non annunciati sono sempre difficili da definire e le fughe di notizie relative all’azienda si sono spesso rivelate false, quindi per il momento è meglio prendere il tutto con la dovuta cautela. I fan di Metroid, tuttavia, spereranno sicuramente che l’intera trilogia Prime sia effettivamente disponibile su Switch prima del lancio di Metroid Prime 4 (sempre che ciò avvenga).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.