Riot Games svela tutti i dettagli dell’MSI 2023 di LoL

Riot Games ha svelato tutti i dettagli sull’MSI 2023 di LoL: location, date, prezzi dei biglietti e molto altri vi aspettano

Dopo il successo dello scorso anno, riparte la stagione competitiva di League of Legends anche in questo 2023. Riot Games ha infatti, nelle scorse ore, divulgato i dettagli più importanti riguardanti l’MSI 2023 che si terrà a Londra: dalla location, alle date fino ad arrivare ai prezzi e tutti i dettagli per i biglietti. L’evento si terrà presso l’Arena Copper Box a Londra, un luogo che sicuramente risulterà piuttosto familiare per i fan dei campionati eSports di Apex Legends e che ha recentemente visto il Team SoloMid vincere lo Split 1 dell’ALGS.

L’Arena Copper Box fu originariamente costruita per i Giochi Olimpici di Londra 2012 ed è sita nel Parco Olimpico Queen Elizabeth. È diventato un punto centrale per gli eventi eSports che si tengono nella città: con una capacità di 7500 persone non è certo una notizia sconvolgente. L’MSI prenderà il via il prossimo 2 maggio e si chiuderà il 7 dello stesso mese, con una fase di play-in che vedrà sfidarsi 14 diverse squadre che punteranno agli ultimi posti disponibili per l’evento principale, che si svolgerà a partire dal 9 maggio. Questa fase, chiamata Bracket Stage, durerà fino al 14 maggio 2023. La finale, invece, si terrà il 21 maggio 2023.

Tutti i dettagli dell’MSI 2023 di LoL svelati da Riot Games: anche il prezzo dei biglietti!

Per quel che riguarda i biglietti, invece, i fan e gli interessati potranno acquistarli a partire dalle ore 11 del 23 febbraio prossimo dalla pagina MSI AXS. I prezzi variano dai circa 30€ per i più economici a cifre che stanno attorni ai 115€. Gli utenti Mastercard avranno accesso al presale che inizia il 21 febbraio.

Questi erano tutti i dettagli divulgati da Riot Games sull’MSI 2023 di LoL. Fateci sapere se seguirete l’evento qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!