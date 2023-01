Nintendo Switch: incremento nella produzione previsto nel 2023

La Grande N si prepara a un grande sprint: la produzione di unità aumenta per Nintendo Switch stando a un rapporto sulla situazione del 2023

Non ci staremo più occupando dei dati di vendita da qualche tempo, ma è pur vero che se c’è una cosa su cui Nintendo Switch non teme la concorrenza della next-gen è la disponibilità delle sue unità, e le cose miglioreranno ulteriormente nel 2023 con un aumento della produzione della console. Stando a un nuovo rapporto di Bloomberg, il colosso di Kyoto pianifica un’accelerazione per la sua ibrida rossoblu al sesto anno del suo esteso ciclo vitale. Il toto-unità oscilla tra i 19 milioni di console nelle aspettative risalenti allo scorso novembre e il tetto massimo dei 21, ma le cose non faranno che migliorare.

Più produzione per più player: Nintendo Switch mette il turbo nel 2023

Chiariamo sin da ora che stiamo entrando nel mondo nebuloso dei rumor, in quanto il rapporto cita come fonti “persone con familiarità in merito” per poi dichiarare che Nintendo abbia già fatto i dovuti briefing con “fornitori e assemblatori” al fine di aumentare la produzione di unità Switch nell’anno fiscale 2023. Per chiunque non si fosse già imbattuto in questa forma di avvocatese, l’anno fiscale inizia ad aprile (motivo dietro i sospetti sul tempismo con cui Super Mario 3D All-Stars si è defilato in quel mese specifico). Vi lasciamo consultare il post su Twitter in merito.

The Switch is six years old, but Nintendo’s ramping up production as it bets on new games like Zelda https://t.co/bBEeLc1rWM — Bloomberg (@business) January 20, 2023

A questo punto, non abbiamo cifre ben definite, ma supponiamo che la Grande N si regoli in base alle proprie aspettative (e seguendo adeguatamente la domanda che circonda la console). I piani dell’azienda suggeriscono che ci sia “domanda costante per almeno un altro anno”. Le vendite totali (leggasi: non annue) della piattaforma ibrida hanno toccato quota 114 milioni lo scorso ottobre. Il 2023 si prospetta già folle per i fan del titano cremisi grazie a Pikmin 4 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Gli analisti hanno precedentemente previsto che una console con il brand di Zelda sarebbe appetibile a chi ha già la piattaforma, e a dicembre i leak di un OLED a tema non si sono fatti attendere.

