Metroid Dread: l’ultimo trailer mostra nemici e poteri

Il trailer di Metroid Dread che vi proponiamo quest’oggi vi fornisce una breve anteprima di quanto temibili siano i nemici del gioco

È ora disponibile un nuovo trailer breve per Metroid Dread. Il video in questione fornisce una piccola anteprima su nemici come E.M.M.I. e alcuni dei diversi poteri che Samus può acquisire. A dire la verità, non è molto diverso dal trailer precedente (nulla di “sconvolgente”, insomma), ma è senz’altro di aiuto per farvi un’idea di come il gioco sta prendendo forma. Per visionarlo vi basta un clic sul player che vi proponiamo qui in basso in quest’articolo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe.

Metroid Dread: nell’ultimo trailer Samus se la vede davvero brutta

Metroid Dread vede Samus visitare il pianeta ZDR dopo che è stato rilevato un misterioso segnale. Quello che scopre è che i robot E.M.M.I. della Federazione sono impazziti e costantemente a caccia di lei insieme al misterioso Chozo e nemici di ritorno come Kraid. I fan di Metroid: Samus Returns utilizzeranno ancora il contatore dei colpi corpo a corpo e la mira libera, ma ci sono molte nuove feature ad attendere la community videoludica.

I nuovi poteri includono lo Storm Missile per agganciare un numero di bersagli e sparare missili contro di loro contemporaneamente insieme e il Flash Shift per scattare rapidamente. In più, lo Shinespark garantirà uno sprint fulmineo in un’unica direzione. Vi ricordiamo che Metroid Dread uscirà l’8 ottobre per Nintendo Switch. In questa news trovate il trailer del gioco incentrato sulle abilità e i nemici che è stato mostrato precedentemente dai team di Nintendo.

Pare, inoltre, che il gioco in questione sarà in grado di sfruttare a pieno le caratteristiche della nuova variante dell’ibrida della casa di Kyoto, ossia Nintendo Switch OLED. Maggiori informazioni al riguardo qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.