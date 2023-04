Metal Gear Solid 3: niente remake in programma?

Un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater è stato oggetto di diverse voci di corridoio per un po’ di tempo, con rapporti che sostenevano che il progetto fosse in fase di sviluppo da parte dello studio Virtuos di Singapore.

L’attività su Twitter della doppiatrice e cantautrice della saga Metal Gear Solid Donna Burke ha suggerito che la stessa sta lavorando a una nuova interpretazione del tema principale di Metal Gear Solid 3, “Snake Eater”, potenzialmente per un rifacimento, ma sembra che il tutto sia vero solo a metà. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

In un tweet successivo, Mason Lieberman – compositore senior di Tencent e project manager di cui ha parlato Burke – ha subito smentito le voci, spiegando che lui e Burke stanno lavorando al tema di Snake Eater, ma che comunque non c’è in programma una riedizione di Metal Gear Solid 3.

Not to rain on anyone's parade, but to avoid misinformation getting out there: We are not working on Metal Gear Solid 3 Remake 😅 We're also not working for Tencent (before THAT conspiracy takes hold!).

Yes, we're working on Snake Eater. Yes, it sounds incredible. TBA! https://t.co/fZ0Qf9OugT

— Mason Lieberman says "ffs it's not MGS3" (@MasonLieberman) April 15, 2023