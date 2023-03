Rumor | Metal Gear Solid 3 Remake arriverà nel 2024

Nelle scorse ore, è iniziato a circolare in rete un nuovo rumor su una delle serie più chiacchierate degli ultimi anni: Metal Gear Solid 3 Remake arriverà davvero nel 2024? Così sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni

La schiera di remake di buona qualità che sta uscendo ultimamente inizia a far effettivamente pensare che non funzionino bene solo come mossa di marketing. È quanto mai indubbio che Dead Space Remake e il recentissimo Resident Evil 4 Remake non siano progetti nati esclusivamente per far soldi, ma per portare nuova linfa vitale a titoli leggendari che, altrimenti, sarebbero inevitabilmente invecchiati male sotto la coltre del tempo. Ed è da mesi (se non anni) che si vocifera il ritorno di un’altra grande serie, rimasta vittima dell’inaspettato divorzio fra il suo creatore e l’azienda che l’ha portata alla luce: Metal Gear Solid.

Già nell’ottobre del 2021, Andy Robinson di VGC aveva affermato che Konami aveva stretto una partnership con Virtuos per sviluppare un remake totale di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. E recentemente, in una discussione su Twitter, ha divulgato ulteriori dettagli in merito alla finestra di lancio del gioco. Robinson ha affermato che Konami ha intenzione di farlo uscire nel corso del 2024 e, in maniera piuttosto interessante, ha anche aggiunto che ci sarebbero dei piani per rilasciare nuovamente i titoli precedenti della serie di Metal Gear, un altro dettaglio già divulgato in precedenza da altri leak.

MGS3 remake is now a 2024 title and there's still talk of MGS re-releases of some kind. E3 window was their marketing plan, last I heard. https://t.co/Euaw3iEdrN — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023

Konami freme per annunciare Metal Gear Solid 3 Remake per il 2024? Staremo a vedere

Sempre stando ai rumor messi in rete da Robison, Konami avrebbe voluto annunciare il revival della saga all’E3 di quest’anno. E3 che nemmeno si sa se si terrà ufficialmente, ormai, considerando le continue defezioni da parte dei grandi publisher. I piani potrebbero dunque cambiare, ma restiamo a vedere che cosa ha in testa l’azienda.

Stando alla discussione su Twitter di Robinson, che trovate proprio a metà articolo, il Remake di Metal Gear Solid 3 è dunque previsto per il 2024, con un annuncio settato molto a breve. Staremo a vedere quanto questi rumor si riveleranno poi veri.