Diablo 4: 4K e 60 FPS su Xbox Series X

Nelle ultime ore Blizzard Entertainment ha confermato che Diablo 4 girerà a risoluzione 4K e 60 FPS Xbox Series X. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi giorni Redfall ha suscitato polemiche per il fatto di non girare a 60 FPS su Xbox Series X/S al momento del lancio ma, fortunatamente, sembra proprio che questa non sarà la norma per tutti i principali titoli in uscita. Uno dei più importanti in particolare – Diablo 4 di Blizzard Entertainment – è stato infatti confermato che girerà a 60 FPS sulle console di generazione attuale di Microsoft e a risoluzione 4K su Series X. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Diablo 4: confermati i 60 FPS su Xbox Series X e la risoluzione 4K mentre su Xbox Series S il gioco girerà in Full HD

Parlando di recente al podcast Xbox di Major Nelson, Rod Fergusson di Blizzard Entertainment, direttore generale di Diablo, ha confermato che Diablo 4 girerà in Ultra HD e 60 FPS su Series X, e a 1080p e 60 FPS per Xbox Series S. Resta da vedere se possiamo aspettarci anche modalità grafiche aggiuntive per diverse opzioni di risoluzione e prestazioni.

Presumibilmente, questo significa che il gioco girerà a 4K e 60 FPS anche su PS5, anche se ciò non è ancora stato confermato ufficialmente, mentre non si sa ancora come il gioco girerà sulle console last-gen.

Diablo 4 uscirà il 6 giugno per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. Blizzard rilascerà nuovi dettagli sui contenuti endgame e sui sistemi di progressione il 20 aprile.

