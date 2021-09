Marvel’s Spider-Man 2: il reveal trailer girava in tempo reale

Uno sviluppatore di Insomniac Games ha confermato che il reveal trailer di Marvel’s Spider-Man 2 mostrato al PlayStation Showcase girava in tempo reale

Tra le prossime esclusive Sony a mettersi in mostra in occasione del recente PlayStation Showcase, troviamo anche l’attesissimo Marvel’s Spider-Man 2, che si è mostrato grazie ad un reveal trailer proprio in occasione dell’evento streaming. Il filmato ha visto sulla scena Peter e Miles intenti a combattere assieme, prima che una misteriosa voce sullo sfondo finisse per assumere le sembianze di Venom. Il video ha presentato un impatto grafico davvero impressionante, ancor più alla luce delle recenti affermazioni di Insomniac, che ha confermato, per mezzo di un suo membro, come il tutto non sia stato realizzato in computer grafica, ma girasse in tempo reale.

Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac conferma che il reveal trailer girava in tempo reale

A fare chiarezza in merito al comparto tecnico del trailer in questione, ci ha pensato direttamente Bryanna Lindsey, lead VFX artisti presso Insomniac Games, la quale ha confermato come il tutto girasse direttamente in-engine su di una PS5. Considerando come il team sia riuscito ad ottenere risultati di tutto rispetto anche in un prodotto cross-gen come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, è sicuramente stuzzicante pensare cosa saranno in raggiungere in una produzione interamente focalizzata su PS5.

The team did a killer job. Real time VFX are difficult but I'm so proud of our whole team for pushing our quality bar. ❤️ https://t.co/9I7rgFv8f6 — Bryanna Lindsey (@glittervelocity) September 10, 2021

A conferma dell’abilità tecnica dello studio, che pertanto lascia ben sperare in merito a quelli che potranno essere i traguardi raggiunti in Marvel’s Spider-Man 2, abbiamo anche il recente esempio che risponde al nome di Ratchet and Clank: Rift Apart, che è probabilmente uno dei giochi visivamente più belli in circolazione. Alla luce di ciò, pertanto, l’attesa che ci separa dal 2023, anno in cui il gioco è previsto in uscita, non può che farsi dannatamente snervante.

Che cosa ne pensate del reveal del nuovo capitolo del gioco dedicato all’arrampicamuri più famoso del globo? Siamo ansiosi di conoscere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK tramite la sezione dei commenti, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.