PlayStation Showcase 2021: riassunto dei giochi annunciati

Bentornati a questo nostro consueto appuntamento di recap. In questa occasione, andremo a ricapitolare tutti i giochi annunciati nell’ultimo PlayStation Showcase

Con quest’ultimo evento targato Sony possiamo permetterci di dichiarare concluso il periodo estivo di annunci videoludici. La cosa che ancora prima dei contenuti presentati è risaltata di più all’occhio, è il titolo dello show. Non trattandosi del classico State of Play, ma di un vero e proprio Showcase, infatti, abbiamo potuto godere di anticipazioni ancora più succose riguardo i titoli più attesi. Rieccoci dunque al nostro consueto appuntamento di recap. Proseguite la lettura per scoprire tutti i giochi annunciati in questo PlayStation Showcase 2021.

Nel complesso una buona conferenza

La conferenza appena conclusasi non ha certo lasciato esterrefatto il pubblico. Molti gli annunci fatti, ma si è sentita la mancanza di una vera forza innovativa capace di scuotere il mercato e di rafforzare la posizione di Sony. Nel complesso, un buono show. Tra i nuovi annunci e i diversi trailer mostrati non sono mancate anche qualche remastered tanto attese. Se nella prima mezzora il livello non è stato entusiasmante, con presentazioni di titoli già annunciati e qualche gradita conferma, nella seconda parte dello show il ritmo si è rialzato in quanto sono stati svelati i prossimi titoli sviluppati dai PlayStation Studios. Ma procediamo con ordine.

Remastered e mondi fantastici – PlayStation Showcase: ecco i giochi annunciati

Cominciamo con la prima tranche di titoli. In questo primo avvio di conferenza ci hanno stupito sicuramente l’annuncio a sorpresa iniziale del remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Gioco molto amato all’epoca dai fan e riproposto in questa versione in esclusiva per PS5. L’altra sorpresa è stato Forespoken. Questo nuovo titolo Square Enix, trasporta la protagonista in un mondo fantasy medievale e verte sull’utilizzo di poteri magici e di sezioni di “volo” tra lo scenario.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake : gioco sviluppato da LucasFilm in esclusiva per PS5.

: gioco sviluppato da LucasFilm in esclusiva per Project Eve : titolo sviluppato da Shift Up Studios. Action gdr che richiama Nier e Devil May Cry.

: titolo sviluppato da Shift Up Studios. che richiama Nier e Devil May Cry. Wonderlands: spin off della serie Borderlands, in uscita il 25 marzo 2022 .

spin off della serie Borderlands, in uscita il . Forespoken: mostrato il gameplay di Forespoken, creato da Square Enix. Uscita, primavera 2022.

mostrato il gameplay di Forespoken, creato da Square Enix. Uscita, Rainbow Six Extraction : il nuovo Rainbow torna a mostrarsi in un nuovo trailer. Il gioco uscirà a gennaio del prossimo anno.

il nuovo Rainbow torna a mostrarsi in un nuovo trailer. Il gioco uscirà a del prossimo anno. Alan Wake Remastered: presentata con un nuovo trailer la remastered di uno dei capolavori targati Remedy. In arrivo il prossimo 5 ottobre.

Ancora una volta, GTA V – PlayStation Showcase: ecco i giochi annunciati

In questa parte della conferenza non ci sono stati annunci bomba. Diversi titoli già annunciati hanno qui avuto un nuovo e rinnovato spazio comunicativo. In particolare abbiamo potuto ammirare nuovi trailer per quanto riguarda Ghost Wire Tokyo e l’atteso Guardians of the Galaxy, gioco sviluppato da Eidos Montréal.

GTA V : il popolare quinto capitolo della serie GTA torna questa volta per console next gen. In arrivo a marzo 2022 .

: il popolare quinto capitolo della serie GTA torna questa volta per console next gen. In arrivo a . Ghost Wire Tokyo : l’horror sovrannaturale in prima persona si mostra ancora una volta in un nuovo trailer in CGI. Purtroppo niente data d’uscita.

: l’horror sovrannaturale in prima persona si mostra ancora una volta in un nuovo trailer in Purtroppo niente data d’uscita. Guardians of the Galaxy : l’action gdr con i personaggi di casa Marvel uscirà il prossimo 26 ottobre .

: l’action gdr con i personaggi di casa Marvel uscirà il prossimo . Bloodhunt: il recente battle royale vampiresco si mostra in un nuovo trailer.

il recente battle royale si mostra in un nuovo trailer. Deathloop: mostrato ancora una volta con un trailer quello che si presenta come uno dei migliori shooter di Arkane. In uscita la prossima settimana.

mostrato ancora una volta con un trailer quello che si presenta come uno dei migliori di Arkane. In uscita la prossima settimana. Tchia: gioco in terza persona dai toni colorati e fanciulleschi. Niente data d’uscita.

Gran finale – PlayStation Showcase: ecco i giochi annunciati

Come ultima parte della conferenza, ecco spuntare i titoli di punta di PlayStation. Sebbene nel complesso niente abbia fatto gridare al miracolo, abbiamo avuto comunque diverse conferme e alcune, piccole sorprese. Torna la Uncharted saga in una nuova remastered che include Uncharted 4 e The Lost Legacy. Come conclusione invece, Sony ci ha offerto un succoso dessert a base di God of War Ragnarok.

Uncharted 4/The Lost Legacy : annunciata la remastered dei due capitoli per next gen e PC. Purtroppo, anche questa volta, niente data.

: annunciata la dei due capitoli per next gen e PC. Purtroppo, anche questa volta, niente data. Wolverine: annuncio bomba di Insomniac Games. Con Wolverine, la casa di sviluppo con sede a Burbank, ci delizia con un breve trailer che fa ben sperare per tutti i fan Marvel. Non aspettatevi questo titolo a breve .

annuncio bomba di Insomniac Games. Con Wolverine, la casa di sviluppo con sede a Burbank, ci delizia con un breve trailer che fa ben sperare per tutti i fan Marvel. Non aspettatevi questo titolo . Gran Turismo 7 : diverse le novità mostrate in questo gameplay trailer. A partire dalla personalizzazione dei veicoli per finire al gameplay, passando per la photo mode e le diverse modalità. Niente data d’uscita.

: diverse le novità mostrate in questo gameplay trailer. A partire dalla dei veicoli per finire al passando per la e le diverse Niente data d’uscita. Spider Man 2 : altro annuncio bomba. Questo nuovo capitolo di Spider Man fa incontrare di nuovo Peter Parker e Miles Morales e introduce un nuovo, temibile nemico, Venom. In uscita nel 2023.

: altro annuncio bomba. Questo nuovo capitolo di Spider Man fa incontrare di nuovo Peter Parker e Miles Morales e introduce un nuovo, temibile nemico, In uscita nel God of War Ragnarok: ultima rivelazione della serata. Sony ha mostrato un lungo gameplay trailer del seguito del primo capitolo uscito su PS4. God of War Ragnarok promette un potente impatto estetico, ponendosi in continuità sia nel combat system che in altri aspetti con God of War. Attendiamo la data ufficiale.

Ricapitolando

Eccoci al termine di questo nostro recap. Nel complesso, i giochi annunciati in questo ultimo PlayStation Showcase ci hanno soddisfatti. Anche se ci saremo aspettati di più onestamente. In gran parte infatti, molti titoli erano già stati anticipati da news e leak. Nonostante questo, siamo rimasti colpiti soprattutto per quanto riguarda i titoli in lavorazione presso Insomniac Games, oltre che ovviamente l’atteso God of War Ragnarok. Se volete approfondire i singoli giochi vi rimandiamo ai rispettivi link qui sopra nell’elenco. Alla prossima!

