Fortnite: tutte le novità della stagione 8, “Al cubo”

I cieli di fuoco hanno riempito l’isola di Fortnite di cubi: ecco quali novità ci aspettano nella stagione 8, Pass Battaglia incluso

L’evento conclusivo “Cieli di fuoco” ha spazzato via le astronavi dai cieli di Fortnite, ma tra le novità della stagione 8 si fanno strada altre beghe. Se vi siete persi la conclusione della stagione 7, “Invasione”, le astronavi a cui abbiamo fatto fronte con Superman, Rick e Morty sono-*burp*-esplose. La dottoressa Slone, a capo dell’Ordine Immaginario (fonte di quella seccatura chiamata Guardie OI e apparenti responsabili del “loop” dell’isola), ci ha spediti in una missione suicida. La buona notizia è che i giocatori sono sopravvissuti interagendo con il mitico “cubo” di qualche stagione fa; quella cattiva è che ora il mondo di gioco ne è pieno.

Tante novità per la cubica stagione 8 di Fortnite

La prima delle novità della stagione 8 è il “Viceverso”, un microcosmo contenuto nei cubi che replica in scala la meccanica dei rapimenti alieni visti precedentemente su Fortnite. Al loro interno dovremo combattere dei mostri per ottenere armi e quant’altro, ma con meno gravità e senza costruzioni. Nell’arco della stagione sarà poi possibile richiedere quali armi riesumare dal “magazzino” delle precedenti fasi del battle royale di Epic. Infine, anche questa stagione avrà il suo equivalente di Maya e Kimera: trattasi di Cartonno, variante anni ’30 di Pescesecco e controparte di Miaoscolo Cartoon, che potremo colorare come preferiamo.

Naturalmente, non c’è stagione senza Pass Battaglia: ecco chi altri vi attende oltre a Cartonno. Il personaggio simbolo della stagione, con annessa inevitabile controparte mascherata, sarà la risoluta Torin. Per la gioia degli amanti degli unicorni, poi, abbiamo la mascotte di cereali vivente Fabio Foltachioma. In seguito, J.B. Scimpanski sembra una controparte scimmiesca di alcune skin di default. Charlotte, invece, svolge il ruolo della tipica studentessa nipponica (con katana). Kor si preannuncia come una baronessa in stile G.I. Joe. L’ospite di questa stagione è uno dei nemici più pericolosi di Spider-Man, il simbionte Carnage. Una volta tanto, infine, la skin segreta è davvero un segreto!

Questa stagione ci terrà compagnia fino al 5 dicembre