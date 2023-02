Like a Dragon: Ishin, in arrivo una demo?

Una demo di Like a Dragon: Ishin è stata avvistata nel backend dell’Xbox Store in vista del lancio della prossima settimana. Scopriamo tutti i dettagli di questo rumor

Il prossimo titolo principale della serie Yakuza (o Like a Dragon, come è noto ora) potrebbe non uscire prima del prossimo anno, ma Ryu Ga Gotoku Studio ha ancora molti progetti in cantiere per i fan della serie. Tra meno di una settimana, ad esempio, uscirà il remake dello spin-off Like a Dragon: Ishin e pare che il lancio ufficiale sarà preceduto da una demo.

Presto una demo per Like a Dragon: Ishin!

Su Twitter, @ALumia_Italia ha individuato una demo di Like a Dragon: Ishin! sul backend di Xbox Store. A quanto pare, la dimensione del file della demo sarà leggermente inferiore ai 3 GB e verrà lanciata oggi 16 febbraio. Presumibilmente la demo sarà disponibile anche su altre piattaforme, anche se naturalmente non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale. Se la demo arriverà davvero in giornata, si presume che anche l’annuncio sarà dietro l’angolo. Ecco il cinguettio con cui è stata lanciata questa notizia:

Like a Dragon: Ishin! Combat Demo (Size: 2.94 GB; Release Date: February 16) | XBOX SERIES X|S pic.twitter.com/aD9vj6naee — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 15, 2023

Non ci resta che attendere notizie o conferme ufficiali da parte della stessa software house nipponica. Intanto rimaniamo in attesa di quello che può essere uno dei titoli più interessanti di queste mese di febbraio che ha già visto l’uscita di un gioco molto atteso come Hogwarts Legacy. Fateci sapere con un commento se siete in hype per questo titolo e se, anche voi, siete curiosi di provare la demo per poi lanciarvi a capofitto nell’acquisto. Ricordiamo che Like a Dragon: Ishin! uscirà il 21 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

