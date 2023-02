Nuovi titoli su Disney+ in arrivo tra fine febbraio e marzo

Il palinsesto di Disney+ è in continuo aggiornamento e sempre pronto a offrire nuovi titoli. In particolare vediamo cosa ci riserverà tra la seconda metà di febbraio e i primi giorni di marzo

Sappiamo ormai che Disney+ è uno dei protagonisti dello streaming mondiale, potendo offrire contenuti in esclusiva o titoli in chiaro spaziando tra moltissimi generi diversi. Giunti ormai al giro di boa di febbraio, andiamo a vedere quali sono le novità che ci aspettano.

Ricordiamo che su Disney+ sono raccolti in esclusiva i nuovi titoli dei film e serie tv non solo di Disney, ma anche prodotti da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ad un costo di abbonamento molto interessante sono infatti messi a disposizione migliaia di produzioni, che potranno certamente soddisfare i gusti di tutti.

I nuovi titoli su Disney+

Scendendo nel dettaglio delle novità di questi giorni su Disney+ troviamo senz’altro due commedie romantiche. Da un lato la serie Groove Hotel, che parla di donne si stabiliscono in una struttura alberghiera su un’isola della Repubblica Dominicana per riscoprire la loro giovinezza, dall’altro il film italiano Poli opposti, con Luca Argentero e Sarah Feldembaum. L’uno interpreta Stefano e l’altra Claudia, due professionisti che svolgono lavori apparentemente inconciliabili. Lui è un terapista di coppia che si è appena separato dalla moglie, lei un avvocato divorzista e madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, si trovano sullo stesso pianerottolo. L’antipatia (e l’attrazione) reciproca sono immediate, e a queste si aggiunge la rivalità professionale quando i pazienti dell’una cominciano a rivolgersi all’altro, e viceversa. Ma i poli opposti sono destinati ad avvicinarsi.

In arrivo ci sono poi come Wu Tang – An American Saga, Fleischmann a pezzi e, soprattutto, la terza stagione di The Mandalorian, che aprirà marzo con il botto. Dal primo marzo tornerà infatti la fortunata saga dell’universo Star Wars, con Pedro Pascal.

