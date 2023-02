Sony: in arrivo nuovi auricolari da gaming per PlayStation 5

Secondo alcuni rumor potrebbero essere in fase di sviluppo nuovi auricolari per PlayStation 5 da parte di Sony

In base ad alcuni rumor anonimi le nuove cuffie, più precisamente degli auricolari wireless, sono in sviluppo presso Sony, hanno persino un nome interno e saranno un’accessorio per PlayStation 5. Bizzarra scelta quella di sviluppare degli auricolari in-ear piuttosto che delle comuni cuffie, ciò ovviamente si ripercuoterà in variazioni non soltanto estetiche ma anche di prestazioni.

Sony: il nome dei nuovi auricolari per PlayStation 5

In realtà non dovrebbe stupire molto la scelta di Sony di puntare su degli auricolari wireless da gaming, considerando la loro comodità e il loro utilizzo quasi forzato se abbinate ad un VR, magari quello di nuova uscita per PlayStation 5 di cui abbiamo parlato in questo articolo. Prendendo per buono un report di Insider Gaming, Sony sembrerebbe in pieno sviluppo di quest’accessorio da gaming wireless per PlayStation 5 dal nome in codice “Project Nomad”.

Delle fonti anonime, questo suggerisce infatti di prendere tali affermazioni come semplici rumor, suggeriscono non soltanto lo sviluppo di questi auricolari ma anche durata della loro batteria, che potrebbe arrivare a circa cinque ore, e potrebbero essere forniti con una custoria di ricarica con collegamento USB-C.

Il tutto potrebbe essere abbastanza veritiero, considerando che questi fantomatici auricolari sarebbero un’accoppiata perfetta se abbinati al nuovo visore di prossima uscita per PlayStation 5, tuttavia viene anche indicata una probabile data d’uscita che viene stimata intorno ad aprile/marzo 2024, non proprio dopodomani insomma. Ulteriori novità verranno rivelate nel prossimi giorni, o mesi.

