Lies of P: dove è ambientato? Ecco la risposta!

Dov’è ambientato Lies of P? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato al nuovo souls-like di Neowiz e Round 8 Studio

Fin dai primissimi trailer ciò che è balzato subito all’occhio di chiunque avesse guardato Lies of P, è stata la fantastica atmosfera e la fantastica ambientazione, elementi citati ed elogiati nella nostra recensione e che hanno fatto porre a tutti una domanda: “Dov’è ambientato Lies of P?” La risposta può sembrare banale ma non lo è. Lies of P è un titolo che vede alternarsi una serie di ambientazioni diverse, tutte curate in maniera davvero eccezionale, a partire dalle zone interne a fine alle zone esterne e più aperte. Di base, però, tutte queste zone fanno riferimento ad una sola ed unica città e risultano essere parti di essa.

Dov’è ambientato Lies of P? La città di Krat!

Lies of P ci trasporta in un mondo affascinante chiamato Krat, una città completamente immaginaria che attinge ispirazione dal periodo della Belle Époque. Krat è descritta come una città un tempo prospera e ricca, ma ora è caduta in rovina, devastata da una misteriosa piaga che si sta diffondendo sempre più velocemente. Le strade e le piazze di Krat sono ora pericolose, infestate da spaventose marionette assassine e altre creature temibili. La mappa di gioco risulta essere intricata e articolata, seguendo la tradizione delle produzioni soulslike più acclamate nel corso degli anni. Questo significa che avrete l’opportunità di esplorare in profondità ogni quartiere di Krat e i luoghi più iconici che offre.

E dunque, avete capito dov'è ambientato Lies of P? Quali altre città vi ricorda questa straordinaria ambientazione?