Berlino: il trailer e la data d’uscita dello spin-off de La Casa di Carta

Rilevato nelle ore scorse tramite un trailer esclusivo la data ufficiale di debutto della serie spin-off, intitolata Berlino. Soffermandosi sull’iconico personaggio de La Casa di Carta, Andrés de Fonollosa (alias Berlino); nuovi retroscena e connessioni intime faranno appassionare tutti i fan della serie di successo spagnola.

Interpretato da un magnetico Pedro Alonso; attraverso un tono più comico e romantico rispetto al serie madre; le avventure criminali e nuove vicende che metteranno alla prova la capacità stratega del personaggio.

Il debutto previsto per il 29 dicembre 2023 sulla nota piattaforma Netflix; ecco di seguito il trailer esclusivo.

Come emerso dal trailer esclusivo, la serie spin-off Berlino, si preannuncia promettente e avvincente pronta ad offrire una prospettiva completamente nuova sul personaggio interpretato da Pedro Alonso. Ambientato in un passato indefinito, secondo quanto dichiarato dai creatori stessi, Álex Pina ed Esther Martínez Lobato; la serie sarà incentrata sulla figura dell’eccentrico personaggio di Andrés de Fonollosa (Berlino). Ecco di seguito la sinossi ufficiale:

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato