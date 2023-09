Dacia e NNG: aggiornamenti semplificati per tutti gli utenti

Dacia si unisce a NNG per offrire ai propri automobilisti gli aggiornamenti delle mappe tramite il loro smartphone. Scopriamo tutti i dettagli

Aggiornare le mappe di navigazione della propria Dacia non è mai stato così semplice. NNG, un’azienda internazionale che sviluppa la prossima generazione di sistemi di navigazione e infotainment per le principali case automobilistiche globali, si è associata a Dacia per offrire ai conducenti dell’azienda rumena la possibilità di aggiornare direttamente le loro mappe tramite il loro smartphone.

Dacia diventa smart: ecco gli aggiornamenti delle mappe tramite NNG

Questa nuova collaborazione consente ai vari conducenti Dacia di aggiornare il contenuto del sistema di navigazione in auto utilizzando un’applicazione facile ed intuitiva anche per i meno esperti. L’applicazione Dacia Map Update permette ai clienti di selezionare, scaricare e acquistare gli ultimi contenuti regionali direttamente sui loro dispositivi mobili.

Per fare questo non dovrete far altro che collegare lo smartphone al veicolo tramite il cavo USB, aprire l’applicazione e scaricare le mappe selezionate direttamente su Dacia Media Nav. Gli aggiornamenti delle mappe richiedono ora solo 15 minuti, trasformando il tutto in tanto tempo risparmiato ai vari clienti dell’azienda. Inoltre, la società ha reso disponibili gratuitamente i primi 6 aggiornamenti, 2 all’anno per 3 anni.

Dopo questo periodo di 3 anni, gli automobilisti potranno decidere di acquistare delle mappe specifiche che desiderano aggiornare nel loro veicolo, risparmiando su quelle che difficilmente serviranno durante l’utilizzo del veicolo. L’applicazione Dacia Map Update per smartphone è ora disponibile su dispositivi Android nel Google Play Store e verrà presto rilasciata per dispositivi basati su iOS. Ovviamente l’applicazione è già compatibile con veicoli Dacia che utilizzano lo stesso sistema operativo.

Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione fra queste due società? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e tutto ciò che concerne l’universo tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!