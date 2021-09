Kena Bridge of Spirits: in arrivo anche su Xbox e Switch?

Dopo il discreto successo ottenuto al lancio, il team responsabile dello sviluppo di Kena Bridge of Spirits sta valutando l’uscita del titolo anche su altre piattaforme quali Xbox e Nintendo Switch

Kena è attualmente una delle esclusive PS5 più giocate, ma siamo sicuri che resterà un esclusiva? Di recente sono spuntati in rete diversi indizi che suggeriscono lo sbarco di Kena Bridge of Spirits anche su Xbox e Nintendo Switch. L’avventura vede la Guida Spirito Kena e i suoi buffi aiutanti Rot viaggiare verso un villaggio abbandonato, alla cerca del sacro santuario della montagna per ristabilire l’equilibrio nel mondo.

Embre Lab sta pensando l’uscita di Kena Bridge of Spirits anche su console Xbox e Switch

Il lancio di Kena la scorsa settimana è stato un discreto successo. Il titolo è disponibile in esclusiva temporale per PS4, PS5 e PC. Tuttavia, in una recente intervista sulle pagine di SegmentNext, il COO e co-fondatore di Ember Lab Josh Grier, non esclude in futuro il rilascio di Kena Bridge of Spirits anche su Nintendo Switch e Xbox. Grier afferma che attualmente lo studio è ancora concentrato sull’uscita del titolo negli store PlayStation e Epic Games. Passato il periodo di lancio e dopo un meritato riposo del team, è molto probabile che si possa pensare lo sviluppo anche su altre piattaforme.

Grier aggiunge che il team sta ascoltando le varie richieste del pubblico e offendo delle risposte. Ember Lab ad esempio, ha da poco annunciato l’uscita in edizione retail del titolo, nonché l’aggiunta della lingua russa e brasiliana-portoghese. Nonostante questo, rimane difficile per il team pensare alle prossime mosse nell’immediato futuro. Kena è il primo videogioco pubblicato da Ember Lab, studio che fino ad ora si è sempre dedicato all’animazione.

