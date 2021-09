Kena Bridge of Spirits: nuove mappe e altro in arrivo in futuro

Kena: Bridge of Spirits in futuro si arricchirà con nuove mappe di gioco e altro; a parlarne è stato il co-fondatore dello studio Ember Lab

Il co-fondatore di Ember Lab, Mike Grier, ha dichiarato a IGN in un’intervista video che lo studio prevede di supportare Kena: Bridge of Spirits per un po’ e sta già considerando varie opzioni come l’espansione delle mappe e degli scenari di combattimento, l’aggiornamento della modalità foto e l’aggiunta di nuovi contenuti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Kena Bridge of Spirits: non solo mappe in futuro, ci attendono revisioni alla modalità foto e altri contenuti di richiamo, ecco le parole di Ember Lab

Sembrerebbe che il percorso dell’apprezzato Kena Bridge of Spirits sia soltanto all’inizio: in futuro dovremmo vedere nuove mappe di gioco, almeno stando alle parole di Mike Grier di Ember Lab. Ve le proponiamo qui di seguito:

Vogliamo assolutamente supportare il gioco. Sappiamo che la gente ama la modalità foto e il combattimento, quindi stiamo pensando a cose che facciamo per espandere alcuni nuovi scenari di combattimento o forse alcuni contenuti aggiuntivi in ​​futuro relativi al combattimento. Vogliamo apportare alcuni aggiornamenti alla modalità foto. Le persone hanno chiesto alcune funzionalità che sarebbero state facili da implementare.

Grier ha anche ricordato ai fan che Ember Lab è un piccolo studio, quindi gli update potrebbero richiedere del tempo:

Quindi sì, supporteremo sicuramente Kena per un po. Sai, siamo una piccola squadra e siamo molto entusiasti di vedere le persone che giocano e ci forniscono feedback. Quindi sì, stiamo ascoltando. Ascoltiamo i feedback, ascoltiamo ciò che le persone hanno da dire e saremo qui a supportare il gioco per il prossimo futuro prevedibile.

Kena: Bridge of Spirits è stato accolto positivamente. La versione per PlayStation 5 attualmente detiene un punteggio di 81/100 su Metacritic basato su 54 recensioni critiche. Se volete dare un’occhiata alla nostra recensione del gioco vi basta cliccare qui (spoiler: il gioco ci è piaciuto e abbiamo avuto modo di lodare la veste grafica assolutamente eccelsa dello stesso). In quest’altro articolo vi abbiamo parlato della durata del gioco che sembra essere piuttosto risicata.

