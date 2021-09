Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 26/09/21

Mario Kart 8 Deluxe sfreccia e Death Stranding tossisce per la polvere: ecco i dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi in fisico

Ormai sapete benissimo che i dati di vendita possono anche non arrivare di lunedì, ma per fortuna i risultati dei videogiochi sono infine arrivati in quel di GamesIndustry.biz. L’ente britannico GfK ci fornisce dunque nuovamente la sua cartina tornasole, ma come sempre dobbiamo prima specificare che i numeri che vedremo oggi non hanno semplicemente a che vedere con il solo Regno Unito. C’è infatti un’altra considerazione da tenere a mente: i dati di oggi riguardano solo e soltanto il formato fisico. Detto questo, tuffiamoci nei risultati riscossi dal mondo videoludico per la settimana appena conclusa!

Ridere sotto i baffi

A chiudere la settimana in pole position tra i videogiochi in fisico è stato nientemeno che Mario Kart 8 Deluxe, i cui dati di vendita lo vedono scattare in avanti con un’impennata del 24%. Chiaramente, però, c’è un motivo di fondo: oltre alle indubbie qualità del gioco, il taglio di prezzo di venti sterline per il modello base di Nintendo Switch ha giocato un ruolo non indifferente. Il podio è tutto della Grande N questa settimana, con un balzo del 9% che scaraventa la versione Switch di Minecraft al secondo posto, e un altro del 17% che porta al terzo Animal Crossing: New Horizons.

Fuori dal loop – Dati di vendita per i videogiochi

Prima di passare alla quarta posizione nei dati di vendita, vediamo quale dei videogiochi visti settimana scorsa (nella classifica di due settimane fa, come chiariremo) si ritrova quinto. La precedente medaglia d’oro, Deathloop di Bethesda, ha perso l’82% delle vendite. Un bel ruzzolo, ma va anche detto che con i titoli tripla A è più che normale vederli incassare per la maggior parte al day one. Un po’ fiacco, invece, il debutto di Lost Judgment di SEGA, che si ritrova quarto. Il 62% delle copie è stato venduto su PS5, il 28% su PS4 e il 10% su Xbox Series X e Series S.

Datti un contegno, Sam Bridges – Dati di vendita per i videogiochi

L’esclusiva per PS5, Death Stranding: Director’s Cut, manca la nostra top ten di questa settimana. A non venire penalizzato dall’esclusività, invece, è l’oggetto di una nostra recente recensione, WarioWare: Get it Together!, che comunque perde due posizioni passando da ottavo a decimo con uno scivolone del 40%. Parlando di altri titoli al centro della top 40 in generale, abbiamo NBA 2K22. Il titolo sportivo passa dalla decima posizione alla tredicesima, con un ruzzolo del 44%. Se la cava peggio Tales of Arise, che dal quindicesimo posto scende al ventottesimo perdendo il 43% delle vendite.

Le altre posizioni – Dati di vendita per i videogiochi

Prima di passare al nostro riassunto finale, vediamo le quattro posizioni rimanenti. Al sesto posto, dopo essere stato in undicesima posizione, torna a fare capolino Grand Theft Auto V. Ricordiamo che il rapporto di GamesIndustry.biz non ha fornito le percentuali per rialzi e ribassi. Passando al settimo posto abbiamo l’ex dodicesimo classificato, ovvero Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Recupera poi una posizione l’ottavo classificato, F1 2021. Infine, il nono posto è tutto di Spider-Man: Miles Morales, dopo aver mantenuto precedentemente la medaglia d’argento.

Tabulati conclusivi

E siamo già qua: i nostri dati di vendita si concludono con la consueta tabella dedicata ai dieci videogiochi più venduti d’oltremanica. Forse dovremmo specificare quel che intendevamo qualche paragrafo fa, però. La colonna centrale racchiude i piazzamenti della settimana appena conclusa, che però analizziamo oggi. Le posizioni a sinistra, invece, corrispondono con la classifica di settimana scorsa, inerente ai risultati di due settimane fa. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 3 1 Mario Kart 8 Deluxe 5 2 Minecraft (versione Nintendo Switch) 7 3 Animal Crossing: New Horizons Nuovo arrivato 4 Lost Judgment 1 5 Deathloop 11 6 Grand Theft Auto V 12 7 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 9 8 F1 2021 2 9 Spider-Man: Miles Morales 8 10 WarioWare: Get it Together!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?