Italian Game Awards 2022: abbiamo i vincitori

Si sono svolti nella giornata di martedì gli Italian Game Awards 2022, proclamando i vincitori della serata. Andiamo a vedere insieme a chi sono andati i premi

Si è svolta nella giornata di martedì la decima edizione degli Italian Game Awards, l’evento dedicato esclusivamente all’industria videoludica italiana. Come ogni anno in questa serata vengono invitati gli studi di sviluppo più promettenti del nostro panorama nazionale, e nello specifico nella serata di martedì sono state anche mostrate alcune immagini dell’ambizioso progetto di Jyamma Games, Project Galileo oltre ad aver proclamato i vincitori dell’Italian Game Awards 2022.

I vincitori dell’Italian Game Awards 2022

Ma chi sono quindi i vincitori dell’Italian Game Awards 2022? Vediamo insieme l’elenco completo dei premiati :

Outstanding Italian company – Nacon Studio Milan

Outstanding individual contribution – Ivan Venturi

Best innovation – Martha is Dead

Best italian debut – Vesper

Best italian game – Hot Wheels Unleashed

Questi sono stati i vincitori dell’edizione 2022, dove la Direttrice Generale di IIDEA, Thalita Malagò, ha dichiarato che l’obiettivo principale dell’Italian Interactive Digital Entertainment Association è incoraggiare la crescita dell’industria videoludica italiana e condividerla a livello internazionale e la cerimonia pare proprio abbia fatto centro su quest’obiettivo. Ha anche aggiunto che ogni anno sono sempre di più le richieste da parte di software house italiane per partecipare all’evento, questo non può che farci ben sperare per il futuro della nostra industria videoludica.

Oltre alla premiazione durante l’evento sono stati presentati i prossimi giochi di alcuni sviluppatori italiani, tra questi possiamo annotare SBK 22 di Milestone, Batora: Lost Haven di Stormind Games, Soulstice di Reply Games Studios e soprattutto il molto atteso Project Galileo di Jyamma Games. In chiusura d’evento c’è stato anche spazio per Davide Soliani, che ricordiamo è il Direttore Creativo di Mario+Rabbids Sparks of Hope. Che ne pensate di questa cerimonia? Conoscete o avete giocato i titoli premiati? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

Per restare aggiornati su tutte le notizie riguardanti il mondo dei videogiochi e non solo, restate sintonizzati su tuttoteK, mentre se avete intenzione di acquistare titoli a prezzi scontati andate a dare un’occhiata ad Instant Gaming.