Mario + Rabbids: Sparks of Hope, svelato il peso del gioco

Recentemente è stato svelato il peso di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il sequel del tanto apprezzato strategico a turni di Nintendo e Ubisoft

Mario + Rabbids Kingdom Battle è un particolare strategico a turni che unisce il famosissimo idraulico di Nintendo ai folli Rabbids di Ubisoft. Il titolo venne pubblicato per la prima volta nel 2017 e, nonostante il genere di nicchia, è riuscito ad accaparrarsi un gran numero di fan.

Visto il successo del primo capitolo, Nintendo e Ubisoft hanno deciso di mettersi al lavoro su Mario + Rabbids: Sparks of Hope, un sequel che sarà disponibile in tutto il mondo ad ottobre. All’uscita del titolo manca ancora un bel po’ di tempo, ma intanto stanno saltando fuori un gran numero di informazioni molto interessanti. Recentemente infatti è stato svelato il peso di Mario + Rabbids: Sparks of Hope grazie ad un aggiornamento del Nintendo eShop.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope peserà più del suo predecessore

La pagina di Mario + Rabbids: Sparks of Hope del Nintendo eShop si è aggiornata, rivelando al mondo intero il peso del prossimo strategico a turni di Mario. A quanto pare il titolo sarà grande solamente 7.1GB, un peso in linea con quello di tanti altri prodotti per Nintendo Switch.

Apparentemente un peso di 7.1GB sembra davvero basso, ma in realtà è molto più alto di quello del primo capitolo. Mario + Rabbids Kingdom Battle infatti al lancio pesava solamente 2.9GB e ora, con l’aggiunta del DLC dedicato a Donkey Kong, raggiunge a malapena i 4.5GB.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile dal 20 ottobre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.