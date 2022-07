The Forgiven: il trailer dell’intenso thriller con Ralph Finnes

In attesa del suo rilascio al cinema il 14 luglio, è arrivato il poster e il trailer italiano di The Forgiven, film thriller della Universal Pictures con Ralph Fiennes e Jessica Chastian dove il perdono ha un costo altissimo

Tratto dal romanzo di Lawrence Osborne, The Forgiven si presenta come un film drammatico raffinato e inquietante. L’illustre cast fa da cornice a una storia dove sensi di colpa e una relazione decadente fungono da espediente per raccontare il dramma. Una serie di eventi che porteranno i nostri protagonisti David (Fiennes) e Jo (Jessica Chastain) a coprire i propri crimini, coinvolgendo egoisticamente il loro amico Richard Galloway (Matt Smith).

The Forgiven, la trama del film di John Michael McDonagh

La storia si presenta come la parabola del privilegio e del potere. Si può comprare una via di fuga dalle responsabilità, ma si può vivere però con questo senso di colpa? Ecco la sinossi ufficiale che ha accompagnato il trailer:

Sfrecciando nel deserto marocchino per partecipare alla sontuosa festa di un vecchio amico, i ricchi londinesi David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain) sono coinvolti in un tragico incidente con un adolescente del posto. Arrivati in ritardo alla grande villa con la festa dissoluta che imperversa, la coppia tenta di insabbiare l’incidente con la collusione della polizia locale. Ma quando il padre del ragazzo arriva in cerca di giustizia, si scatena uno scontro culturale pieno di tensione in cui David e Jo devono fare i conti con il loro fatidico gesto e le sue sconvolgenti conseguenze.

Il trailer di The Forgiven

Dal trailer si evince il disagio emotivo che sta attraversando la coppia, insieme al contrasto tra l’opulenza dei protagonisti e la povertà dilagante della gente del luogo. Nel poster del film i volti dei protagonisti esprimono turbamento, con allo sfondo la macchina che investe un ragazzo del posto e la location marocchina.

Ralph Finnes e un cast stellare nel deserto del Marocco

Ralph Fiennes e Jessica Chastain sono i protagonisti indiscussi di questo thriller. Finnes interpreta David Henniger, marito fascinoso e inacidito. Chaistain, fresca di Oscar come miglior attrice grazie alla sua interpretazione in Gli occhi di Tammy Faye, interpreta il ruolo di Jo Henninger.

Al loro fianco Matt Smith nel ruolo dell’amico fidato Galloway, che viene coinvolto dalla scabrosa questione quando David arriva alla festa con un cadavere nel sedile posteriore. I fan di Smith presto lo vedranno nel ruolo di Daemon Targaryen nel prossimo prequel di Game of Thrones della HBO, House of the Dragon.

Completa il cast Abbey Lee (Old), Caleb Landry Jones (Get Out) e Christopher Abbott (Possessor).

Qual è il prezzo del perdono? Lo scoprire il 14 luglio al cinema con The Forgiven. Per non perdere nessun aggiornamento sulla serie SKAM Italia e le prossime uscite; continuate a seguirci su tuttoteK!

