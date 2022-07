In quest’articolo vi presenterò il nuovo Acer Spin 1 Notebook convertibile SP114-31N colore Argento

Quest’oggi, vi parlerò del nuovo Notebook Acer Spin 1 convertibile SP114-31N. Acer (qui per maggiori informazioni sull’azienda), c’ha dato l’opportunità di poter provare questo nuovo notebook di ultima generazione. Lo Spin 1 si presentata davvero bene, con un aspetto elegante ma al contempo resistente. Infatti, sono proprio l’eleganza, l’affidabilità e la flessibilità i suoi punti di forza. Il nuovo notebook convertibile Spin 1 è perfetto per la produttività quotidiana. Il display multi-touch da 14 con Corning Gorilla Glass garantisce un livello di resistenza superiore al tocco e alla pressione. Il processore Intel Pentium Silver e la penna integrata Acer Active Stylus, consentono di essere creativi sempre e ovunque.

Caratteristiche tecniche del nuovo notebook Acer Spin 1 SP114-31N

Windows 11 Home in S mode 64-bit

Processore Intel Celeron N5100 Quad-core 1,10 GHz

35,6 cm (14) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS IPS Touchscreen

4 GB, DDR4 SDRAM

128 GB Memoria Flash

Intel UHD Graphics con memoria condivisa

Incl. Acer Penna Attiva

Dettagli

L’intrattenimento è assicurato dal display multi-touch con Corning Gorilla Glass con cornici ridotte. La tecnologia intelligente Acer BlueLight Shield offre una visione più confortevole. La versatilità è garantita dalla cerniera che consente l’inclinazione a 360 gradi. La portabilità è assicurata dal peso di appena 1,5 kg del notebook Spin 1. Ciliegina sulla torta, una penna integrata. Non è possibile digitare idee creative, ma si possono rappresentare con la precisione della penna Acer Active Stylus con Wacom AES 1.0, che con soli 15 secondi di ricarica può assicurare 90 minuti di libertà creativa. La penna supporta la creatività.

Designe irresistibile, con soli 1,25 kg di peso e 14 mm di spessore, dimenticherai di avere Spin 1 con te quando lo porterai a scuola. Aperto, si mostra in tutta la sua bellezza, dandoti sempre. però, quella sensazione di resistenza. Tastiera retroilluminata con semplicità di tocco dei tasti. Non ti stancherai mai di “lavorare” con lo Spin 1. Inoltre, grazie alla tastiera retroilluminata, gli studenti possono continuare a studiare anche in ambienti scarsamente illuminati e sfruttare la navigazione facile con il grande touchpad di precisione. Esistono quattro modalità per lo studio: con quattro opzioni di posizionamento, da tablet a laptop, Spin 1 si adatta facilmente alla modalità di studio più comoda. Garantendo così un’apprendimento più coinvolgente e interattivo.

Prestazioni indiscusse

Le performance dei processori Intel Pentium Silver di ultima generazione e l’autonomia della batteria garantiscono la produttività quotidiana. E con un design fanless e un’unità SSD PCIe fino a 256 GB, il notebook Spin 1 è tanto veloce quanto silenzioso. Garantendo sempre una massima produttività, ma con facilità e semplicità.

Inoltre, come non parlare dell’audio di questo notebook. Per completare l’esperienza di apprendimento, il sistema audio a doppio speaker rende nitido il suono di Spin 1 e il volume è potenziato. Infine, la qualità dell’alta risoluzione è assicurata dalla tecnologia Intel Wireless-AC 2X2 a doppia banda per una connessione più stabile e più veloce. Il notebook Spin 1 può anche essere ricaricato offline tramite la porta USB 3.2 Type-A.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo Acer Spin 1 Notebook convertibile SP114-31N Argento? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).