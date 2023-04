Indie World: il Nintendo Direct di aprile si terrà domani stesso

L’anno fiscale della Grande N riparte con l’Indie World: la seconda metà di aprile riparte con un Nintendo Direct davvero inaspettato

Naturalmente siamo abituati alle grandi abbuffate al ristorante pentastellato dei Nintendo Direct, ma ogni tanto il sapore bucolico tipico della trattoria targata Indie World si fa sentire ed è questa la nuova presentazione di aprile. Nonostante di certo i preparativi per la Tripla A in salsa kyotense non mancano, con Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp in uscita venerdì e The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom in arrivo il 12 maggio, è evidente che il titano cremisi stia buttando non poco carbone nel motore della locomotiva dell’hype. Partendo, come spesso avviene, dall’artigianato videoludico.

Data e ora del Nintendo Direct di aprile: quando aspettarci l’Indie World

Per quanto “fratello minore” dei Nintendo Direct, a un Indie World non si dice mai di no, specie per chi ancora sta aspettando Hollow Knight: Silksong. A rischio di rendere ridondante il tweet qui sotto, vi segnaliamo qui l’orario e il giorno da segnare sul calendario. La data interessata è, come abbiamo già anticipato, domani stesso, mercoledì 19 aprile. In quanto all’ora, cercate di liberarvi dei vostri impegni entro le sei di pomeriggio (o 18:00 per i più avvezzi al formato da ventiquattro ore). Vi lasciamo consultare il post ufficiale dell’ala nostrana del Colosso di Kyoto, con tutti i dettagli in merito.

Domani (19/04) alle 18:00 ci sarà una nuova presentazione #IndieWorld! Collegati per vedere 20 minuti circa di notizie, annunci e aggiornamenti sui giochi indipendenti per #NintendoSwitch. Vedi qui la diretta: https://t.co/W0LNILYY17 pic.twitter.com/EbixunxS8y — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 18, 2023

Naturalmente il nostro pronostico su Silksong è stato un mero volo pindarico, ma non temete: anche in assenza del… beh, grande assente, si tratta comunque di venti minuti di annunci. Siamo pronti ad accogliere le reazioni stralunate dei commentatori e i loro allucinanti giochi di parole a braccia aperte. E anche a fare degli annunci in arrivo una cartina tornasole per l’anno fiscale della Grande N, ma questo probabilmente già potevate aspettarvelo. Quello che di sicuro ci coglierà impreparati sarà il contenuto della presentazione. Appuntamento, dunque, per domani pomeriggio: rimanete in zona!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del (consueto) fulmine a ciel sereno? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.