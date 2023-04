The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mostra nuovi personaggi in Giappone

La versione scaricabile di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mostra personaggi inediti, a ridosso del trailer di Ganondorf

Stiamo ancora cercando di contenerci dopo aver assistito al ritorno del re del popolo Gerudo, ed ecco che nuovi personaggi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fanno capolino nella Terra del Sol Levante. Il recente trailer, combinato con i dieci minuti di puro gameplay mostrati in precedenza, rappresenta il rilascio più sostanzioso di informazioni dal reveal stesso del gioco. Non per questo, però, le uniche fonti sono per forza quelle ufficiali. Ed è di questo che parliamo oggi perché, parafrasando il Sommo Poeta, “galeotta fu la scheda della versione digitale e chi la espose sugli scaffali”.

Personaggi misteriosi emergono in Giappone, con la versione digitale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Naturalmente i personaggi che fanno ritorno dal predecessore, come Sidon, non mancano in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tuttavia, con la complicità della natura del gioco in fatto di andare ben oltre il DLC glorificato, le facce nuove saranno parecchie. Sappiamo che Ganondorf (con la voce di Matthew Mercer, doppiatore che lo interpretò anni fa nella parodia There Will Be Brawl, ndr) fa qui il suo trionfale ritorno. Tuttavia, i fan che attendono il gioco in Giappone hanno visto nei loro negozi la tessera per la versione digitale del titolo. E il retro reca dei volti non esattamente noti.

new pic of the two new characters from the japanese tears of the kingdom download card!!#TearsoftheKingdom #Zelda #totk pic.twitter.com/gQXRsfgPgI — Julia (@Kirbtastic16) April 15, 2023

I debuttanti hanno fatto capolino molto brevemente nell’ultimo trailer, ma non si sa ancora chi siano di preciso. Le teorie più gettonate gravitano intorno alla razza antica di Zonai, un popolo a cui si allude in Breath of the Wild, ma a questo punto difficilmente avremo conferme o smentite ufficiali in merito prima del day one. L’unica informazione in nostro possesso riguarda le prime battute della nuova avventura, che si terranno sulle Isole Celesti anziché sulla superficie di Hyrule. Quel che è certo è che siamo a un passo dall’uscita del gioco, e che l’attesa per il 12 maggio si riconferma come interminabile.

<p style=”text-align: justify;”>Ora sta a voi dirci la vostra: voi che teorie avete? <strong>Fatecelo sapere qui sotto</strong>, e come sempre non dimenticate di <a href=”https://www.tuttotek.it/” target=”_blank” rel=”noopener”>restare su tuttotek</a> per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale <a href=”https://kinguin.net/?r=04″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>su Kinguin</a>.</p>