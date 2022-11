Nintendo: annunciata la data del prossimo Indie World di novembre

Nintendo ha comunicato nelle ultime ore la data del prossimo evento Indie World di novembre nel quale verranno presentati diversi nuovi titoli per Switch

Nintendo ha annunciato alla community la data del prossimo evento Indie World che si terrà nel mese corrente di novembre. Secondo quanto riferito dalla casa di Kyoto, lo showcase includerà circa 25 minuti di informazioni sui prossimi giochi indie in uscita sulle console del colosso nipponico. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

La data del prossimo Nintendo Indie World, che si terrà a novembre, è davvero prossima

La data del prossimo Indie World è fissata a mercoledì 9 novembre, lo streaming inizierà alle ore 18:00. Ovviamente, ci sono diversi nomi papabili per ciò che potrebbe essere presentato, anche se potrebbero esserci alcune anteprime mondiali e alcuni giochi già noti. Si può sperare che Hollow Knight: Silksong di Team Cherry faccia la sua comparsa, soprattutto dopo il tweet di Xbox che ne annunciava l’uscita entro giugno 2023. Da allora il titolo in questione è stato annunciato per PS4 e PS5.

Tune in on Nov. 9 at 9:00 a.m. PT for a new @IndieWorldNA Showcase featuring roughly 25 minutes of information on upcoming indie games headed to Nintendo Switch! #IndieWorld Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/l1oo184Kga — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 7, 2022

L’ultimo evento Indie World Showcase, tenutosi nel corso del mese di maggio, ha introdotto circa 20 giochi, tra cui quattro uscite a sorpresa: Mini Motorways, Soundfall, Opus: Echo of Starsong: Full Bloom Edition e Gibbon: Beyond the Trees.

Tra gli altri giochi presentati, ElecHead, Totally Accurate Battle Simulator, Ooblets, Gunbrella, Mini Motorways, We Are OFK, Wayward Strand e Silt.

In precedenza, il precedente Indie World Showcase si era tenuto addirittura nel mese di dicembre 2021 e aveva presentato i dettagli di 19 giochi destinati a Switch. Tra questi vi erano Dungeon Munchies, Chicory: A Colorful Tale, Timelie, OlliOlli World, Afterlove EP, Loco Motive, River City Girls 2, Dungeon Munchie, Omori, Don’t Starve Together, Sea of Stars, Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses, Endling – Extinction is Forever e Figment 2: Creed Valley.

E voi? Seguirete l’evento? Fatecelo sapere commentando nella sezione che trovate qui in basso! Restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.